Argentina enfrenta a Islandia en su último ensayo antes del Mundial: las posibles formaciones

REDACCIÓN ELONCE
Desde las 22, la Albiceleste tendrá su última prueba antes del debut mundialista frente a Argelia. Scaloni prepara varios cambios y será la prueba final de los que están en duda por lesión. Televisarán TyC Sports y Telefé.
Argentina vs Islandia marcará este martes desde las 22 el último ensayo de la Selección Argentina antes del inicio del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se presentará en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama, con la intención de ajustar los últimos detalles futbolísticos y físicos antes del debut frente a Argelia, previsto para el 16 de junio.
La Albiceleste llegará al compromiso tras vencer 2 a 0 a Honduras en un amistoso que dejó aspectos positivos, aunque sin ofrecer demasiadas conclusiones debido a la escasa exigencia del rival. Los goles de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone permitieron una victoria sin sobresaltos, pero el cuerpo técnico todavía mantiene algunas dudas de cara al estreno mundialista.
Por ese motivo, el encuentro ante Islandia adquirirá una importancia especial. Más allá del resultado, el partido servirá para observar el estado de varios futbolistas, evaluar variantes tácticas y definir cuestiones pendientes en la formación titular.
Messi vuelve y siguen las evaluaciones físicas
Una de las principales atracciones de la noche será el regreso de Lionel Messi. El capitán argentino no participó del amistoso frente a Honduras debido a una sobrecarga muscular sufrida en su último partido con Inter Miami.
Sin embargo, Lionel Scaloni confirmó que el rosarino tendrá minutos ante Islandia. “Leo va a jugar, no sabemos cuántos minutos”, expresó el entrenador, dejando en claro que el objetivo será sumar rodaje sin asumir riesgos innecesarios.
Además del capitán, el cuerpo técnico continuará monitoreando la evolución de varios jugadores que llegan con distintas molestias físicas. Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nicolás Paz, Nicolás González, Julián Álvarez y Leandro Paredes permanecen bajo observación para determinar en qué condiciones afrontarán el comienzo del certamen.
Scaloni prepara cambios para el último ensayo
En cuanto a la formación, todo indica que habrá modificaciones respecto al equipo que comenzó jugando frente a Honduras. Gerónimo Rulli tendría la posibilidad de ocupar el arco en reemplazo de Juan Musso.
En la defensa continuarían Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez como centrales, mientras que Nicolás Tagliafico se perfila para ocupar el lateral izquierdo. Por la derecha, Gonzalo Montiel aparece con posibilidades de ser titular.
La decisión de administrar cargas también influye en la planificación. Cristian Romero continúa recuperando ritmo competitivo tras una lesión y el cuerpo técnico busca evitar una exigencia excesiva antes del debut mundialista.
La cuenta regresiva para el debut
En el mediocampo regresarían desde el inicio tres nombres fundamentales para el funcionamiento del equipo: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. Los tres ingresaron desde el banco frente a Honduras y ahora asoman como titulares.
La ofensiva estaría encabezada por Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada, en una formación que se asemeja mucho a la que podría aparecer en el estreno ante Argelia.
Argentina intentará defender el título conquistado en Qatar 2022 y llegará al Mundial con algunas incógnitas todavía abiertas. La ausencia de la Finalissima frente a España y la falta de amistosos recientes ante selecciones de primer nivel alimentan las dudas sobre el verdadero nivel competitivo del equipo.
Sin embargo, Scaloni y sus dirigidos saben que las respuestas definitivas comenzarán a aparecer cuando empiece la competencia oficial. Antes de eso, tendrán una última oportunidad para corregir errores, consolidar sociedades y fortalecer la ilusión.
Probables formaciones
Argentina: Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.
Islandia: Hakón Valdimarsson; Logi Tomasson, Hordur Magnússon, Daniel Grétarsson, Stefán Thordarson, Dagur Thórhallsson; Kristian Hlynsson, Andri Baldursson, Gísli Thórdarson, Mikael Ellertsson; Brynjólfur Willumsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.