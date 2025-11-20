Di María sueña con ser DT y formar dupla con Paredes: ambos desean dirigir a Central y Boca

El rosarino reveló que ya cursa la formación como entrenador y que planea dirigir junto a Leandro Paredes. Además, dijo que sueñan con conducir a Rosario Central y a Boca.
Di María sueña con ser DT y formar dupla con Paredes. El campeón del mundo atraviesa la etapa final de su carrera profesional con un objetivo inmediato: ser campeón con Rosario Central. Mientras pelea por el Torneo Clausura, el delantero ya tiene definido el camino que tomará cuando deje la actividad: convertirse en director técnico.
"Angelito" contó que ya está realizando la formación para entrenador. “Estoy haciendo el curso, que termina este año. Lo intentaremos cuando él también decida retirarse”, afirmó en referencia a Leandro Paredes, su amigo y compañero en la Selección.
El rosarino explicó que la idea surgió de charlas informales que con el tiempo cobraron fuerza. La sociedad, dijo, nació de una amistad profunda y de una visión compartida del juego.
Dupla técnica nacida en la “Scaloneta”
“Somos muy amigos, para mí es como un hermano menor. La familia se lleva muy bien. Nos gustaría mucho. Es difícil saber si se va a dar, pero la intención está”, aseguró Di María sobre su vínculo con Paredes. Ambos compartieron años decisivos en la Selección campeona del mundo y mantienen una relación cercana.
El “Fideo” confesó incluso que ya tienen definido el sistema táctico que utilizarían cuando asuman en un banco de suplentes. Su idea madre será un 4-3-3, un esquema asociado a presión alta, amplitud y velocidad por las bandas, características que marcaron la carrera del propio Di María.
Sueño compartido
Entre los planes ya conversados por la futura dupla aparece un objetivo simbólico: dirigir a los clubes que hoy representan. “Ya está hablado que una vez en cada lado vamos a estar. Si se nos da, una vez en Central y una vez en Boca es seguro”, reveló Di María, dejando en claro que el anhelo es mutuo.
El regreso del ex Benfica, Real Madrid, PSG y Juventus a su club de origen no fue solo un cierre de etapa, sino una meta personal. “Falta ser campeón con Central. Es por lo que volví, por el deseo de lograr un título. No volví para retirarme, quiero ganar”, afirmó.
A la espera de ese objetivo inmediato, Di María ya proyecta un futuro como entrenador, esta vez desde fuera del campo, pero con la misma ambición que marcó toda su carrera. (NA)