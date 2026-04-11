A los 51 años, Maravilla Martínez protagoniza su “último combate”: cómo ver la pelea y su peculiar adversario

Sergio Martínez hará su última pelea de boxeo ante una estrella de las Artes Marciales Mixtas que entrenó a Diego Maradona. Se trata de Nicolás Ryske, una leyenda del kickboxing. Cuándo, dónde y quién transmitirá el combate del dos veces campeón mundial.
Sergio "Maravilla" Martínez regresa al boxeo para lo que, según él, puede ser su última función arriba del ring. El dos veces campeón del mundo de 51 años se enfrentará arriba del ring a un peleador de Artes Marciales Mixtas, quien fue justamente el encargado de anunciar este duelo que tendrá lugar este sábado 11 de abril en el Microestadio Malvinas Argentinas.
La leyenda de nuestro país que alguna vez estuvo contra las cuerdas contra Julio César Chávez Jr. pero le ganó un duelo épico se bajará del cuadrilátero y es posible que se retire. La pelea será contra una estrella de MMA como lo es Nicolás "Picante" Ryske, quien entrenó a Diego Armando Maradona.
Pelea con tono definitivo
Sergio Maravilla Martínez anunció que subirá al ring por última vez. Tendrá 51 años y un rival con nombre propio en las artes de combate: Nicolás El Picante Ryske, múltiple campeón mundial en Muay Thai, Kickboxing y K1. El evento, titulado “Noche de Leyendas”, reúne a figuras del boxeo, las artes marciales mixtas y el kickboxing, y contará con la transmisión en vivo del canal de streaming AZZ.
La velada incluirá la presentación oficial del “boxeo sucio”, a cargo de Nicolás Jara y Tomás de Luca, y combates internacionales de kickboxing, como Tomás Aguirre contra Christopher Walter y la disputa femenina entre Florencia Greco y Maqui Orellana por la corona intercontinental WKN.
Para Martínez, esta noche tendrá un tono definitivo. Lo dijo él mismo (en diálogo con Deportes en Quilmes), con la franqueza de quien ha recorrido todo el camino posible: “Creo decir con un 99 por ciento de seguridad, nunca digo al cien porque nunca se sabe, que es mi última presentación, mi último combate. No estoy cansado del boxeo, para nada, al contrario: si fuera por mí, seguiría peleando hasta los 90 años, pero me cansan las lesiones. Tengo muchos dolores crónicos, convivir con eso diariamente… Cuando uno busca un campeonato del mundo o una salida o salvación, los dolores se matizan. Últimamente no tengo el hambre de gloria. Ahora me cansaron mucho los dolores… Me encanta el boxeo y boxear, es la razón de mi vida, pero me cansaron las lesiones”.
Dónde ver por TV y ONLINE
El evento completo se podrá ver en vivo por YouTube a través del canal de streaming AZZ.
Quién es Nicolás Ryske
Con más de 90 peleas a sus 45 años, el exponente del kickboxing en nuestro país recibió el apodo de "Picante" y lo representó durante toda su carrera. Con sólo 17 años entró en el mundo de las Artes Marciales Mixtas con la disciplina mencionada y dio inicio a su recorrido en el que cosechó varios títulos. De hecho, fue cuatro veces campeón mundial de muay thai además de haber competido en la élite de MMA y el jiu-jitsu. Ahora está al frente del Picante Fight Club dando clases a quienes quieren seguir sus pasos y tendrá la oportunidad de mostrarse arriba de un ring para enfrentar a otra leyenda.