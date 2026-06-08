Debate por aplicaciones de viajes terminó con violentos incidentes en el HCD de Mar del Plata

La comisión de Movilidad Urbana debió ser suspendida luego de una pelea entre taxistas, remiseros y conductores de aplicaciones de viajes. Hubo empujones, insultos y golpes de puño durante el debate sobre la regulación de las plataformas digitales.
La discusión por la regulación de las aplicaciones de transporte derivó este lunes en una escena de extrema violencia dentro del Concejo Deliberante de Mar del Plata. La reunión de la comisión de Movilidad Urbana fue suspendida luego de que taxistas, remiseros y conductores de plataformas digitales protagonizaran incidentes, insultos y agresiones físicas en pleno recinto.
El conflicto se produjo cerca de las 10, cuando la comisión llevaba poco más de 20 minutos de desarrollo. El encuentro era presidido por el concejal Guido García, de la Coalición Cívica, y tenía como eje el análisis de distintos proyectos vinculados a la regulación de aplicaciones como Uber y Cabify.
La tensión fue creciendo a medida que se abordaban los expedientes que permanecen en estudio desde hace varios años y que volvieron a tomar impulso en los últimos meses, publicó La Capital.
Cómo comenzaron los incidentes
Durante la reunión, concejales resolvieron otorgar la palabra a representantes de distintos sectores involucrados en el debate, entre ellos asociaciones de taxistas, remiseros y conductores de aplicaciones.
El primero en exponer fue Facundo Setzes, presidente de la Asociación Civil Conductores Unidos. "Vinimos a exponer nuestra perspectiva para tratar de ayudar a quienes integran esta comisión con algunos conceptos, ya que somos quienes realizamos el trabajo de campo. En primer lugar, creemos que debe haber mayor responsabilidad por parte de los concejales. No podemos seguir dilatando esta situación, que ya genera conflictos en la calle", expresó.
La situación se tornó más tensa cuando sostuvo que la actividad desarrollada mediante aplicaciones digitales no era ilegal. Sus declaraciones provocaron gritos, silbidos e interrupciones desde el sector ocupado por taxistas y remiseros. "La actividad fue amparada por fallos judiciales en distintos puntos de la Argentina", alcanzó a manifestar antes de ser interrumpido.
Golpes dentro del recinto
Tras los primeros cruces verbales comenzaron empujones y agresiones entre los asistentes. Lo que inicialmente se limitó al sector destinado al público se trasladó luego hacia el interior del recinto, donde se registraron forcejeos y golpes de puño incluso sobre algunas de las bancas utilizadas por los concejales.
La transmisión oficial del Concejo Deliberante registró parte de los incidentes, que se extendieron durante varios minutos.
Mientras tanto, algunos concejales intentaron intervenir para separar a los grupos enfrentados. Entre ellos estuvieron Vilma Baragiola y Marcelo Cardoso, quienes buscaron contener la situación.
Finalmente, ante la imposibilidad de retomar el orden, Guido García dispuso la suspensión de la reunión.
Repudio de todos los bloques
Una hora después de los incidentes, concejales de distintos espacios políticos expresaron su rechazo a lo ocurrido.
La postura fue comunicada durante una reunión de la comisión de Legislación, presidida por el concejal radical Ariel Martínez Bordaisco. "Nos toca sesionar inmediatamente después de una comisión que terminó con un final incómodo y preocupante para todos nosotros", señaló.
El edil sostuvo que todos los bloques coincidieron en repudiar los hechos de violencia y en la necesidad de que el debate continúe desarrollándose mediante el intercambio de ideas. "Debemos debatir en el marco de la seguridad, la tranquilidad y la no violencia", afirmó.
El comunicado de taxistas y remiseros
Tras los episodios, las entidades que representan a taxistas y remiseros difundieron un comunicado conjunto en el que rechazaron los incidentes. "Venimos participando para tratar este tema desde hace más de siete años y jamás vivimos circunstancias semejantes", expresaron.
Además, remarcaron que el diálogo debe ser la herramienta para alcanzar acuerdos sobre la regulación del transporte de pasajeros. "Desde las entidades repetimos y pregonamos como único camino para que se llegue a buen puerto el diálogo y la responsabilidad en nuestros actos", sostuvieron.
El documento fue firmado por la Sociedad de Conductores de Taxis, AMPAT, Taxicoop, Supetax, PasoCars, Remicoop, Malvinas Taxi, Taxi Puerto y la Federación de Conductores.