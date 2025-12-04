Turismo 2026: UTHGRA confía en una mejora del sector y un claro “repunte económico”

El secretario general de la seccional Paraná de UTHGRA, José Trlin Carelli, afirmó que el sector transita “una temporada nueva después de un año bastante complicado”, marcado por cierre de establecimientos y pérdida de empleo. Explicó que, pese al movimiento generado durante el último fin de semana largo, la demanda sigue siendo baja y obliga a los prestadores a “ser competitivos para que, al elegir un destino, la gente opte por la provincia”. Aun así, sostuvo que el sector mantiene expectativas positivas para 2026, confiando en que una mejora económica general pueda impulsar el turismo y generar un escenario más favorable para la actividad.

Turismo 2026: UTHGRA confía en una mejora del sector

Carelli detalló que el 2025 dejó un saldo negativo para la actividad: “Tuvimos dos hoteles que cerraron en Victoria, dos en La Paz y dos en Paraná. Todo eso generó 50 puestos de trabajo directo que se perdieron, siempre después tener lo indirecto”. Señaló que varios servicios asociados también quedaron sin actividad: “Esos hoteles mandaban a una lavandería y era el trabajo de quien lavaba los insumos y todo para que funcione el hotel. Esos puestos se perdieron y ya no se recuperaron”.

Precarización y controles en la actividad

El referente gremial remarcó que UTHGRA continúa detectando trabajadores sin registrar durante los recorridos habituales. “La discusión siempre con los empresarios es que nosotros trabajamos para que les vaya bien a ustedes, que eso para un empresario es ganancia, pero la ganancia nuestra es que el trabajador esté registrado como corresponde y con sus aportes”.

Indicó que, ante el escenario actual, el sindicato sostiene como prioridad la defensa del empleo formal y el cumplimiento de las condiciones previstas en el convenio colectivo, especialmente durante los períodos de mayor actividad vinculados a eventos y fiestas populares.

Debate por la reforma laboral

Consultado por la discusión nacional en torno a posibles cambios en la legislación laboral, Carelli manifestó que aún no se conoce el proyecto, pero advirtió que cualquier modificación debe construirse con participación de todos los sectores. “Cualquier reforma que se haga, y sobre todo la reforma laboral, tiene que haber algo que sea entre los empresarios, entre los trabajadores y el Estado. No se puede hacer una reforma laboral sentado desde una banca sin conocer las necesidades”, sostuvo.

Agregó que el gremio reconoce la necesidad de una actualización normativa: “Sabemos que tiene que haber una reforma, por supuesto que sí, porque hay actividades nuevas, actividades que han cambiado y no estaban contempladas en la reforma de la década del 70”. Por ello, reclamó una convocatoria oficial: “Estamos esperando que el gobierno la haga o la tire sobre la mesa ahora que tiene más diputados, o realmente lo que nosotros pedimos, que convoque a un diálogo para que todos seamos escuchados”.

Expectativas para 2026

Respecto al movimiento turístico, Carelli explicó que la costa del Paraná no presenta una temporada tan marcada como la del Uruguay: “Nosotros tenemos un trabajo mucho más sostenido”. En este sentido, destacó el impacto positivo de los eventos locales: “Una de las cosas que nos hace bien a nuestra actividad son todas las fiestas populares que hay en cada una de esas localidades. Eso es gente que viaja, que duerme, que come en el destino y va siendo un motor para que durante toda la temporada tengamos turistas”.

Finalmente, se mostró esperanzado en un repunte económico para el próximo año: “Esperemos que el 2026 cambie la situación económica, que es lo que realmente a nosotros nos atrae clientes. Cuando a todas las otras actividades les va bien, son los clientes nuestros. Entonces, cuando la economía crece y los sueldos mejoran, esos sueldos se vuelcan en nuestra actividad”.