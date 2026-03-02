 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
UPD en Gualeguaychú: destacaron “el comportamiento responsable de los jóvenes participantes”

2 de Marzo de 2026
UPD en Gualeguaychú
UPD en Gualeguaychú Foto: Policía de Entre Ríos

En el marco del festejo del UPD desarrollado en un local bailable de la zona de la Costanera de Gualeguaychú, la Jefatura Departamental implementó, a través de la División Operaciones y Seguridad Pública y Ciudadana, un operativo especial que demandó la utilización de recursos humanos y materiales.

 

El dispositivo contó con la afectación de diez funcionarios en servicio de policía adicional en el local bailable; 12 móviles con dotación; un móvil perteneciente a la Sección Guardia Especial; seis motocicletas; y seis funcionarios de la Sección Cuerpo y Guardia.

 

"El operativo dispuesto permitió que la desconcentración de los jóvenes concurrentes al evento se realizara sin que se registraran incidentes de ningún tipo", informaron desde la fuerza.

 

Y agregaron: "Se destaca el profesionalismo y compromiso del personal policial afectado al servicio, lo que posibilitó que la actividad se desarrollara con total normalidad".

 

Asimismo, para la Policía de Gualeguaychú resultó importante resaltar "el comportamiento responsable de los jóvenes participantes, quienes contribuyeron al normal desarrollo del evento".

Gualeguaychú UPD
