Una universidad de Rosario sancionará a quienes arrojen alimentos al recibirse

Una universidad de Rosario decidió prohibir que sus estudiantes utilicen alimentos durante los festejos de graduación. La medida fue adoptada por la Facultad Regional de la UTN y alcanza a las celebraciones realizadas en inmediaciones de su sede.

La resolución aprobada por el Consejo Directivo impide arrojar harina, huevos, yerba, fideos, azúcar y cualquier otro producto alimenticio. Quienes incumplan la disposición podrán ser sometidos a un sumario interno antes de que se determine una eventual sanción disciplinaria.

El decano de la institución, Rubén Ciccarelli, explicó que anteriormente intentaron promover celebraciones responsables mediante el diálogo con los estudiantes. Sin embargo, la continuidad de estas prácticas llevó a establecer una normativa específica.

Dos festejos ya están bajo investigación

Las autoridades de la universidad de Rosario ya remitieron a su asesoría legal las actuaciones correspondientes a dos celebraciones. Ambos casos permanecen bajo investigación y todavía no se informó qué sanciones podrían aplicarse.

Uno de los principales argumentos de la medida es el desperdicio de comida. Según los registros de la facultad, en un solo recibimiento pueden utilizarse hasta diez maples de huevos, además de importantes cantidades de harina, yerba, azúcar y fideos.

UTN Rosario.

“Con lo que tira un profesional que se recibe, come una familia durante dos días”, sostuvo Ciccarelli. La institución propone que esos productos sean donados a organizaciones sociales, como el Banco de Alimentos Rosario.

Riesgos en las veredas y reclamos vecinales

La resolución también busca atender las quejas de vecinos y reducir los riesgos generados por los restos que quedan acumulados sobre las veredas. La sede se encuentra en Zeballos al 1300, un sector por el que circulan diariamente unas 3.600 personas.

Desde la facultad advirtieron que la mezcla de huevos, harina y otros productos vuelve resbaladiza la superficie. En algunos festejos, los graduados perdieron el equilibrio y terminaron sobre la calzada, con el consecuente peligro frente al tránsito vehicular.

Para ofrecer una alternativa, la universidad de Rosario proyecta acondicionar un espacio dentro de su patio. Allí, los egresados podrán celebrar junto con sus familiares sin afectar la circulación ni ensuciar el espacio público.

La institución permitirá utilizar elementos de cotillón que no generen riesgos ni dañen el ambiente. La intención es conservar el festejo como parte del cierre de la etapa académica, pero sin desperdiciar comida ni perjudicar a quienes transitan por la zona.