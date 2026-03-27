Una paranaense ayuda a refugiados en el Líbano: “No me da miedo, me moviliza colaborar”

REDACCIÓN ELONCE
María Inés Busten, paranaense y voluntaria misionera, ayuda a refugiados en el Líbano y contó a Elonce su experiencia con el grupo Nazarenos Perseguidos.
María Inés Busten, voluntaria misionera, es una paranaense que ayuda a refugiados en el Líbano. En diálogo con Elonce, contó su experiencia dentro del grupo Nazarenos Perseguidos, un movimiento presente en Argentina, México, Colombia y Líbano, que brinda hogar y apoyo a personas vulnerables.
“Somos laicos consagrados y nos dedicamos a dar a conocer esta realidad”, explicó Busten. Además, destacó la diversidad de hogares en los distintos países: “En el hogar del Líbano hay personas de todas las edades, gente en situación de calle y quienes se recuperan de drogas o alcohol”.
La voluntaria contó cómo es su modalidad de trabajo: “Podemos vivir en las comunidades o bien vivir cada uno en sus casas y llevar a cabo sus actividades”.
Una experiencia transformadora en Líbano
Busten vivió en Líbano desde junio del año pasado y regresó a Paraná en febrero, justo antes del reciente conflicto en Medio Oriente. “El 17 de abril regreso otra vez, haciendo una escala en Madrid, y después voy al hogar, donde recibimos gente. La gente está con nosotros e intentamos hacer que ellos vivan en familia”, relató.
Sobre la diversidad religiosa en el hogar, afirmó: “Somos un grupo católico, tenemos misa y algunas oraciones. Sin embargo, no es excluyente. Hay gente musulmana que se puede alojar en la casa y participar”.
Para ella, la experiencia también implica un aprendizaje cultural: “Esto te ayuda a ver todo desde otras perspectivas, encontrarte con gente de otra cultura, completamente diferente a la nuestra, gente que habla otro idioma y tiene otra forma de pensar”, señaló.
Motivación y compromiso
Respecto a los desafíos y riesgos, Busten aseguró: “Me preguntan si no me generaba miedo volver con todo este conflicto que está pasando ahora, y les respondo que no me lo he planteado mucho; es algo que me moviliza la posibilidad de ayudar”.
“Contar con la ayuda de Dios es fundamental, y he notado también mucho apoyo y compañía por parte de mi familia y de mis amigos”, concluyó.