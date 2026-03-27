Con el entrerriano Senesi de titular, Argentina busca una victoria frente a Mauritania

En La Bombonera, Argentina juega el primero de sus dos partidos amistosos frente a Mauritania con la aparición del defensor entrerriano, Marcos Senesi, entre los titulares.
La Selección Argentina disputa el primer amistoso de esta fecha FIFA frente a Mauritania en La Bombonera desde las 20:15 horas.
Formaciones confirmadas
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Marcos Acuña; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada, Nicolás Paz, Nicolás González; Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
Mauritania: Mamadou Diop; Brahima Keita, Aly ABeid, Lamine Ba, Jorndan Lefort; Oumar Ngom, Maata Magassa, Beyatt Lekoueiry, Djeidi Gassama, Aboubakary Koita y Mamadou Diallo.