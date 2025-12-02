Una marcada “estabilidad atmosférica” impulsará un ascenso progresivo de la temperatura

La semana estará dominada por un sostenido aumento de las temperaturas en gran parte del país, impulsado por una masa de aire seco y una fuerte estabilidad atmosférica, condiciones que favorecerán amplitudes térmicas notorias, con mañanas templadas y tardes muy calurosas. Según los principales modelos de referencia, como el ECMWF del Centro Europeo, no se esperan precipitaciones relevantes en la región central ni en Entre Ríos.

Martes: comienza el repunte térmico en Entre Ríos

Para este martes, el elemento destacado será el aumento de la temperatura. En Entre Ríos se registrará un ascenso sostenido de los valores térmicos, acompañado por viento del noreste. Las temperaturas máximas se ubicarán en torno a los 29°C, dando inicio a una serie de jornadas de calor intenso que se afianzarán entre miércoles y viernes.

Tiempo

Miércoles, jueves y viernes: continuidad del tiempo estable

La estabilidad atmosférica será la gran protagonista durante el resto de la semana.

Miércoles: se espera una jornada con cielo despejado, mínima de 15°C, máxima de 31°C y viento leve del este, rotando luego al sureste.

Jueves: continuará el tiempo estable, con mínima de 18°C, máxima de 31°C y cielo mayormente despejado.

Viernes: se mantendrán condiciones muy similares, con temperaturas que volverán a rondar los 31°C y viento del noroeste, rotando al noreste.

Calor en el norte argentino hacia el final de la semana

En el norte del país, el incremento térmico será más gradual que en la franja central. Sin embargo, provincias como Santiago del Estero, el norte de Santa Fe, Chaco, Formosa y el este de Salta podrían alcanzar temperaturas cercanas a los 40°C entre jueves y viernes, configurando un escenario de calor extremo.