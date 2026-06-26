Un niño de un año fue hallado sin vida dentro de un tambor con agua en el patio de su casa

Un niño de un año fue encontrado sin vida dentro de un tambor con agua en el patio de una vivienda de Puerto Iguazú, Misiones. El hecho ocurrió durante la tarde de este jueves en el barrio Primero de Mayo y es investigado por la Justicia.

Según la información conocida, la madre del menor se encontraba cocinando junto a una amiga cuando advirtió que no veía ni escuchaba al chico desde hacía unos minutos. Ambas comenzaron a recorrer la vivienda y los alrededores para localizarlo.

Al llegar al patio, encontraron al niño inconsciente dentro de un tambor cortado por la mitad, ubicado frente al corredor de la casa y con agua en su interior. De inmediato, sus familiares lo trasladaron por sus propios medios al Hospital SAMIC de Puerto Iguazú.

Ingresó al hospital sin signos vitales

El menor fue recibido en el servicio de emergencias del centro de salud, donde los profesionales realizaron maniobras de reanimación. Sin embargo, los intentos no tuvieron resultado y se confirmó su fallecimiento.

La víctima fue identificada como Erik Kels, de un año. De acuerdo con los primeros datos, el niño había sido perdido de vista durante alrededor de diez minutos antes de que su familia advirtiera que no se encontraba dentro de la vivienda.

Un examen médico posterior indicó que la muerte se produjo por un paro cardiorrespiratorio vinculado con ahogamiento. De todos modos, la investigación continuará para establecer con precisión la secuencia de lo ocurrido.

La Justicia busca determinar las circunstancias

Tras el fallecimiento, se iniciaron actuaciones judiciales para reconstruir las circunstancias en que el menor terminó dentro del recipiente con agua. La pesquisa buscará establecer qué ocurrió en los minutos previos y si existieron responsabilidades.

El tambor se encontraba en el patio de la vivienda familiar, en un sector próximo al corredor de la casa. Ese fue el lugar donde hallaron al niño luego de revisar los distintos ambientes del domicilio.

La causa quedó en manos de la Justicia, que dispuso las medidas correspondientes para avanzar con el relevamiento del lugar y las declaraciones necesarias.