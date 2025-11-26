Un entrerriano ganó el primer premio en la categoría Cuento en el concurso del Fondo Nacional de las Artes

REDACCIÓN ELONCE
Matías González, oriundo de Concordia, se destacó con su obra "La aventura burocrática" en la edición 2025 del certamen literario del Fondo Nacional de las Artes.
El Fondo Nacional de las Artes (FNA) dio a conocer los ganadores de su concurso anual de letras, que reconoce a los mejores trabajos de los escritores argentinos en las categorías de novela, poesía, cuento y ensayo/no ficción. En este prestigioso certamen, el primer premio en la categoría Cuento fue para Matías González, un escritor y docente oriundo de Concordia. La obra premiada, titulada “La aventura burocrática”, fue elogiada por su “prosa puntillosa y precisa” y por sus complejos personajes y tramas inesperadas.
Un certamen con gran convocatoria y diversidad de voces
La edición 2025 del concurso de letras del FNA recibió más de 1.700 trabajos provenientes de distintas provincias, lo que evidenció un notable crecimiento en comparación con la edición anterior. “Hemos recibido 200 obras más que en la edición pasada, lo que refleja el gran interés que despierta este certamen y la vitalidad de la producción literaria en Argentina”, señaló Patricio Zunini, escritor, periodista y director de la Dirección de Letras del FNA.
El certamen se destacó por la diversidad de estilos y géneros que fueron presentados, con escritores de diversas generaciones participando en las categorías de novela, poesía, cuento y ensayo/no ficción. Además de los premios en efectivo, el concurso entregó menciones honoríficas a varias obras destacadas, subrayando la calidad literaria que existe en el país.
Premios y reconocimiento a los escritores premiados
Los premios otorgados en el certamen de Cuento fueron los siguientes:
Primer Premio: Matías González por La aventura burocrática (Concordia, Entre Ríos). Segundo Premio: Cristian Godoy (CABA, 1983) por De qué vive la gente. Tercer Premio: Alisa Lein (Rosario, 1973) por Prueba hidráulica. Mención Honorífica: Sebastián Grimberg (Buenos Aires, 1977, residente en Santa Cruz) por Los Cerros, publicado en Diario Río Uruguay.
El jurado que eligió a los ganadores de esta categoría estuvo compuesto por las escritoras Cecilia Fanti, Marina Closs y el escritor Marcos Almada, quienes destacaron la originalidad y la contundencia de los trabajos presentados.
El reconocimiento a Matías González y su obra premiada
Matías González, quien reside en Buenos Aires, recibió el primer premio de $1.000.000 por su obra.
Este premio refuerza el compromiso histórico del FNA con la producción literaria argentina y su apoyo a los escritores de todo el país, promoviendo la diversidad de voces y géneros en la literatura nacional.