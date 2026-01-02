Un carpincho no soportó el calor y se refrescó en pileta de complejo termal entrerriano

Carpincho no soportó el calor y se refrescó en pileta de complejo termal

Un carpincho fue rescatado este jueves por la mañana luego de ingresar a una pileta de un complejo termal de Chajarí, en un episodio llamativo ocurrido durante la primera jornada del año. El animal no habría soportado las altas temperaturas y buscó refugio en el agua, lo que motivó la intervención de los Bomberos Voluntarios.

Según se informó, el hecho se registró alrededor de las 10.40 del 1 de enero, cuando personal de Bomberos recibió un llamado por parte del director de Turismo del municipio, quien alertó sobre la presencia del carpincho sumergido en una de las piletas del parque termal.

Intervención de los bomberos

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el animal se encontraba dentro de la pileta, generando sorpresa entre los visitantes del complejo. De inmediato, se puso en marcha un operativo para retirarlo sin causarle daños ni poner en riesgo a las personas presentes.

El carpincho fue capturado mediante el uso de una red y un lazo, maniobra que permitió controlar la situación de forma rápida y segura. La intervención no registró inconvenientes y el animal se mantuvo en buen estado durante todo el procedimiento.

Una vez finalizado el rescate, el carpincho fue trasladado y liberado en la reserva natural que forma parte del mismo complejo termal, donde pudo regresar a su hábitat sin lesiones.

