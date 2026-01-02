 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Altísimas temperaturas

Un carpincho no soportó el calor y se refrescó en pileta de complejo termal entrerriano

El animal ingresó a una piscina de aguas termales del complejo de Chajarí debido a las altas temperaturas. Bomberos intervinieron para capturarlo de manera segura y luego lo liberaron en la reserva natural del complejo.

2 de Enero de 2026
Carpincho no soportó el calor y se refrescó en pileta de complejo termal
Carpincho no soportó el calor y se refrescó en pileta de complejo termal

El animal ingresó a una piscina de aguas termales del complejo de Chajarí debido a las altas temperaturas. Bomberos intervinieron para capturarlo de manera segura y luego lo liberaron en la reserva natural del complejo.

Un carpincho fue rescatado este jueves por la mañana luego de ingresar a una pileta de un complejo termal de Chajarí, en un episodio llamativo ocurrido durante la primera jornada del año. El animal no habría soportado las altas temperaturas y buscó refugio en el agua, lo que motivó la intervención de los Bomberos Voluntarios.

 

Según se informó, el hecho se registró alrededor de las 10.40 del 1 de enero, cuando personal de Bomberos recibió un llamado por parte del director de Turismo del municipio, quien alertó sobre la presencia del carpincho sumergido en una de las piletas del parque termal.

Un carpincho no soport&oacute; el calor y se refresc&oacute; en pileta de complejo termal entrerriano
Un carpincho no soportó el calor y se refrescó en pileta de complejo termal entrerriano

Intervención de los bomberos

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el animal se encontraba dentro de la pileta, generando sorpresa entre los visitantes del complejo. De inmediato, se puso en marcha un operativo para retirarlo sin causarle daños ni poner en riesgo a las personas presentes.

 

El carpincho fue capturado mediante el uso de una red y un lazo, maniobra que permitió controlar la situación de forma rápida y segura. La intervención no registró inconvenientes y el animal se mantuvo en buen estado durante todo el procedimiento.

 

Una vez finalizado el rescate, el carpincho fue trasladado y liberado en la reserva natural que forma parte del mismo complejo termal, donde pudo regresar a su hábitat sin lesiones.

 

Más noticias

Temas:

carpincho calor termas pileta
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso