Un adolescente murió aplastado por una sembradora mientras trabaja con familiares

Un chico de 17 años falleció en un establecimiento rural de Córdoba tras ser atropellado por una sembradora mientras trabajaba con familiares. La Justicia investiga el hecho.
Un trágico accidente rural ocurrió este lunes en la zona de Media Luna, en jurisdicción de Monte Cristo (Córdoba), donde un adolescente de 17 años murió luego de ser aplastado por una máquina sembradora mientras realizaba tareas agrícolas junto a su familia.
El hecho se registró durante horas de la siesta, cuando el joven fue trasladado de urgencia por sus propios familiares hasta un dispensario cercano. Pese a los esfuerzos, los médicos confirmaron su fallecimiento a raíz de graves lesiones por aplastamiento.
De acuerdo con la información policial, el menor trabajaba junto a su padre, de 48 años, y el yerno de este, de 46. En un momento de la jornada, uno de los adultos habría efectuado una maniobra en reversa con la maquinaria agrícola sin advertir que el adolescente se encontraba detrás, provocando el fatal atropello.
Intervino la Justicia para investigar las circunstancias del hecho y establecer eventuales responsabilidades. (El Doce)