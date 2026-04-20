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Sociedad Convocatoria nacional de adopción

Por el derecho a vivir en familia: un adolescente correntino de 15 años busca a quien lo adopte

El Juzgado de Familia N°4 de Corrientes lanzó una convocatoria nacional para encontrar un hogar que brinde contención, afecto y acompañamiento a un menor de 15 años; desde la Justicia recordaron que cada adolescente tiene derecho a vivir en familia.

20 de Abril de 2026
Convocatoria nacional de adopción
Convocatoria nacional de adopción

El Juzgado de Familia N°4 de Corrientes lanzó una convocatoria nacional para encontrar un hogar que brinde contención, afecto y acompañamiento a un menor de 15 años; desde la Justicia recordaron que cada adolescente tiene derecho a vivir en familia.

El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 4 de Corrientes busca personas o matrimonios de todo el país dispuestos a brindarle un hogar a un adolescente de 15 años.

 

La convocatoria se realiza con el objetivo de encontrar una persona o familia que pueda ejercer la guarda preadoptiva y acompañar al adolescente en su desarrollo, publicó El Litoral.

 

Desde el organismo judicial explicaron que el joven atravesó situaciones de malos tratos y falta de cuidados, lo que generó una profunda necesidad de vivir en un entorno familiar. Actualmente, lleva cinco años alojado en un dispositivo de cuidado en la ciudad de Corrientes, sin haber tenido experiencias previas de acogimiento familiar o adopción.

 

Además, el adolescente realiza tratamiento psicoterapéutico por problemas de conducta y participa en espacios de apoyo educativo. En paralelo, se trabaja en su reinserción escolar, ya que no se encuentra escolarizado debido a dificultades de atención y adaptación.

 

La convocatoria se realiza en el marco del expediente N° IP1 7340/2, con intervención del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes), y está a cargo de la jueza Luisa Carolina Macarrein.

 

Un acompañamiento clave para su desarrollo

 

Desde el equipo técnico remarcaron que la familia que se postule deberá ofrecer tiempo, compromiso y comprensión, así como sostener los tratamientos que el adolescente necesita. También se valorarán especialmente entornos con redes de apoyo, tanto profesionales como afectivas, que favorezcan su bienestar.

El principal objetivo es acompañarlo en su proceso, respetar su historia y brindarle la posibilidad de construir un proyecto de vida dentro de una familia.

 

Desde el Poder Judicial de Corrientes recordaron que cada adolescente tiene derecho a vivir en familia, y que estas convocatorias públicas buscan ampliar las oportunidades de encontrar hogares dispuestos a brindar amor, contención y estabilidad.

 

En ese sentido, remarcaron que adoptar implica compromiso, comprensión y acompañamiento, generando un espacio donde el joven pueda desarrollarse plenamente y sentirse parte.

 

¿Cómo postularse?

 

Las personas interesadas deberán completar el formulario disponible en el sitio oficial del Poder Judicial y enviarlo a los contactos correspondientes:

- jfamilianya4-capital@juscorrientes.gov.ar

 

-(379) 4104289 (lunes a viernes de 7 a 13)

 

-Carlos Pellegrini 917, primer piso

 

También pueden comunicarse con el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes:

 

- registroadopcion@juscorrientes.gov.ar

 

-(0379) 4104298

 

- Carlos Pellegrini 917, entrepiso

 

El llamado está abierto a todo el país y representa una oportunidad clave para cambiar la vida de un adolescente que espera una familia.

Temas:

niñez y adolescencia Adopción convocatoria nacional de adopción
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