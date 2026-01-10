Turismo, cultura y aventura: Aluminé apuesta a una oferta integral para visitantes

El destino ofrece rafting en distintos niveles de dificultad, con opciones seguras y accesibles para grandes y chicos. Además, suma caminatas, circuitos naturales y experiencias culturales en un entorno cordillerano.
Aluminé se presenta como un destino turístico que combina naturaleza, cultura y turismo aventura en plena cordillera neuquina. Autoridades locales y referentes del deporte destacaron la diversidad de propuestas que ofrece la localidad, con el río como principal atractivo y una agenda de actividades pensada para visitantes de todas las edades.
Al respecto, Solcire Luengo, subsecretaria de Turismo de la ciudad de Aluminé, explicó que “Aluminé se encuentra en el centro oeste de la provincia de Neuquén” y detalla que está ubicada a unos 340 kilómetros de la capital neuquina. En ese sentido, remarca la importancia del entorno natural como eje del desarrollo turístico local.
“Las personas que vengan acá a conocer nuestro querido Aluminé se van a encontrar con el río, que es uno de los principales atractivos”, señala Luengo, y agrega que sus características permiten desarrollar múltiples actividades acuáticas. “No solamente rafting, sino también flotadas, pesca y una gran cantidad de ríos que permiten recorrer distintos circuitos”, indicó.
Interculturalidad y propuestas al aire libre
La funcionaria destacó además que la identidad cultural forma parte del paisaje cotidiano del destino. “Tenemos presencia de comunidades mapuches y también cultura criolla, que es parte de nuestra diaria”, sostiene, al tiempo que subraya la convivencia intercultural como uno de los valores distintivos de Aluminé.
Luengo amplió que quienes visitan la localidad también pueden realizar caminatas, senderismo y recorrer espacios culturales. “Siempre recomendamos lugares como el museo El Charrúa, que cuenta un poco la historia de nuestro lugar, y distintas otras opciones”, afirmó.
El río Aluminé y el rafting
A su turno, Martín Martínez, organizador del Mundial de Rafting, recordó que el evento se realizó por segunda vez en el río Aluminé y resaltó su impacto internacional. “Es un mundial excelente, con más de 80 equipos de los mejores del mundo, lo que hace que nuestro río siga posicionándose como uno de los más importantes para la práctica del rafting, tanto turística como deportiva”, expresó.
Martínez explicó que el río ofrece opciones para distintos públicos. “El rafting en Aluminé es para toda la familia, para quienes buscan adrenalina y también para los que buscan tranquilidad y seguridad”, asegura. Detalla que existen dos circuitos principales: uno superior, de grado 3 a 4, pensado para niveles intermedios y altos, y otro de grado 2 a 3, ideal para el verano y para realizar en familia.
“Es un rafting muy divertido, con muchos rápidos, olas grandes y también sectores tranquilos donde la gente se puede dejar llevar por el río y disfrutar de otra manera”, describe.
Accesibilidad y eventos
El organizador destacó además la accesibilidad del río. “Siempre está sobre la ruta, es fácil de llegar y la actividad es accesible en lo económico. Lo pueden hacer grandes, chicos y familias, con diferentes grados de dificultad”, afirmó.
Sobre las características del curso de agua, explica que “el río Aluminé nace en el lago Aluminé, se alimenta del deshielo y es muy fluvial, hasta unirse al río Limay y luego al sistema que llega al mar”.
Finalmente, Luengo invitó a quienes deseen conocer el destino a informarse a través del sitio oficial y las redes sociales de Turismo Aluminé, y anticipa la realización de la Fiesta Provincial del Asado con Cuero, los días 17 y 18 de enero. “Es una actividad con jineteadas, ferias, opciones gastronómicas y asado con cuero, una manera espectacular de disfrutar nuestra cultura”, concluye. Elonce.