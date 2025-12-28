Tras el alivio, anunciaron alerta amarilla por temperaturas altas en cinco departamentos entrerrianos

Tras el reciente alivio climático, las temperaturas altas regresan con fuerza en Entre Ríos. El SMN informó que para este lunes los departamentos Paraná, Nogoyá, Villaguay, La Paz y Diamante se encuentran bajo alerta amarilla.

Estas condiciones pueden ser peligrosas, sobre todo para niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas, advirtieron las autoridades sanitarias. Es fundamental mantenerse hidratado y evitar la exposición directa al sol en las horas de mayor intensidad.

Como continuará la semana

El Servicio Meteorológico Nacional informó que las temperaturas muy altas continuarán afectando toda la provincia de Entre Ríos durante esta semana, con máximas que superarán los 36º en varias localidades.

Tras el reciente alivio climático, las temperaturas muy altas volverán a sentirse con fuerza en toda Entre Ríos. En Paraná, el termómetro marcará 34º el lunes, 35º el martes y 36º el miércoles, para luego descender ligeramente a 34º el jueves y 31º el viernes, según informó el SMN.

Victoria alcanzará su máxima el miércoles con 38º, mientras que Diamante llegará a los 36º. Villaguay y Nogoyá mantendrán temperaturas sostenidas por encima de 31º durante toda la semana.

Este entrerriano con temperaturas más leves

En la región este de la provincia, Concordia, Federación, Federal y Feliciano registrarán temperaturas estables y elevadas, entre 30º y 34º, durante toda la semana, advirtió el organismo. La sensación térmica, además, podría superar los valores medidos debido a la humedad típica de la zona.

Sur entrerriano: la región más afectada

El sur de la provincia será el sector con mayores temperaturas. El miércoles se espera la jornada más calurosa: Gualeguaychú, Concepción del Uruguay e Ibicuy podrían llegar hasta los 39º, mientras que Gualeguay alcanzará los 38º.

Durante el resto de los días, desde el lunes hasta el viernes, las máximas oscilarán entre 30º y 37º, manteniendo la región bajo condiciones de calor intenso constante.

Recomendaciones frente a la ola de calor

Esta persistencia de calor sostenido representa un desafío para actividades al aire libre y para sectores sensibles como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Las autoridades recomiendan planificar horarios de trabajo y recreación evitando las horas centrales del día, y reforzar el consumo de líquidos y alimentos frescos.