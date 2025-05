Una vida de “trabajo, esfuerzo y decencia”: juguetería celebró 65 años desde su fundación

La juguetería, librería y regalería “Faele”, de Crespo, cumplió 65 años de actividad ininterrumpida. Fundada en 1960 por Nunzio Laferrara y Renée Cargnel, la historia del local familiar es también parte del crecimiento comercial de la ciudad.

Ubicada actualmente en calle Yrigoyen 1466, la tienda tuvo su primer local sobre San Martín, a pocos metros de calle Moreno. Con los años, y gracias a la fidelidad de su clientela, los fundadores pudieron adquirir el edificio propio donde hoy funciona el negocio, que lleva el nombre de sus hijos: Fabricio y Eleonora.

“En realidad este negocio lo tenía la familia Rosemberg, con muchos rubros. Cuando lo compramos, optamos por priorizar el bazar, la librería y la juguetería. Nos fue muy bien”, recordó Renée con orgullo. Destacó que “antes de comprar en Yrigoyen, Nunzio pensaba ponerlo cerca del Ejército, que era zona más comercial en ese momento. Pero finalmente eligió este local, y no se equivocó”.

Dueños de la juguetería

En su repaso por la historia de Faele, Renée rememoró con emoción cómo eran los primeros tiempos, cuando apenas contaban con unas pocas cajas de productos. “Le dije a mi mamá ‘¡mami, te gusta, este es nuestro negocio!’, y ella se agarraba la cabeza. Claro, teníamos muy poquito. Pero empezamos de cero, con mucha fe, trabajo y decencia, y llegamos a estos 65 años”, expresó con lágrimas contenidas.

Hoy, su hijo Fabricio continúa con la atención del comercio, manteniendo viva la esencia de un negocio que ha visto crecer generaciones y que ya forma parte del paisaje emocional de los crespenses.