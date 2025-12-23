Torrenciales lluvias en Buenos Aires y anegamientos: videos de shopping inundado y autos flotando

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atravesó una tarde marcada por tormentas fuertes, lluvias torrenciales, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo, que provocaron severos anegamientos en distintos puntos del conurbano bonaerense.

El fenómeno meteorológico, típico de masas de aire inestables combinadas con la brisa del río, afectó principalmente al sector oeste del AMBA, donde las tormentas se desplazaron lentamente entre direcciones oeste-noroeste y este-sureste, generando diluvios localizados y de rápida acumulación de agua.

Los municipios más afectados fueron San Martín, Tres de Febrero y Vicente López. En esas zonas, las tormentas estacionarias dejaron registros cercanos a los 80 milímetros de agua en apenas algunos minutos, lo que derivó en calles inundadas, vehículos varados y complicaciones para el tránsito urbano.

Videos impactantes y un shopping inundado

Entre las imágenes que circularon en redes sociales y medios digitales se destacaron videos donde se observó a autos flotando en calles completamente cubiertas por el agua. Uno de los registros más llamativos se produjo en un reconocido shopping de la zona norte del AMBA, que terminó inundado como consecuencia de las intensas lluvias. El agua ingresó a distintos sectores del centro comercial, generando preocupación entre comerciantes y visitantes.

El episodio se dio, además, en la previa de la denominada “Noche de los Shoppings”, un evento previsto para la noche de este martes. Hasta el momento, no se habían comunicado oficialmente medidas respecto a la realización o eventual suspensión de la actividad, en un contexto marcado por la inestabilidad climática y los anegamientos registrados.

Alertas y pronósticos oficiales

De acuerdo con el aviso a corto plazo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la situación incluyó probabilidad de precipitaciones intensas, ráfagas y episodios de granizo en el este de la provincia de Buenos Aires. El organismo advirtió que estos eventos pueden desarrollarse en lapsos breves, pero con acumulados significativos, lo que incrementa el riesgo de anegamientos repentinos.

Para la noche del miércoles, el SMN mantuvo una alerta amarilla por tormentas. Sin embargo, los especialistas señalaron que la inestabilidad atmosférica generó un escenario de incertidumbre respecto de la intensidad y el horario exacto de los fenómenos. “No hay certeza absoluta de dichos alertas, pero varios modelos coinciden en la probabilidad de algunas lluvias”, indicaron desde el organismo oficial.

Diferencias entre modelos y continuidad de la inestabilidad

Los modelos meteorológicos privados también ofrecieron matices sobre la evolución del tiempo. Mientras la plataforma Windy señaló que las lluvias podrían desarrollarse durante la tarde, Windguru ubicó la mayor probabilidad de precipitaciones durante la madrugada, publicó Infobae. Este desacuerdo evidenció el carácter variable de la situación, aunque los pronósticos más confiables del SMN coincidieron en que las lluvias volverán a hacerse presentes en el AMBA.

#URGENTE | Mejoran las condiciones sobre #CABA y alrededores. Continúan los anegamientos en algunos barrios puntuales de zona oeste y norte. Se registraron cerca de 100 mm. Se pide encarecidamente que no avancen sobre zonas altas como hizo este muchacho... 📹 Créditos al autor pic.twitter.com/3AxEgNJqUs — Clima MeteoFedex ⛈ (@MeteoFedex) December 23, 2025

El organismo nacional recomendó a la población prestar atención a las actualizaciones y mantenerse informada, ya que las tormentas suelen moverse lentamente y pueden generar diluvios localizados en zonas puntuales del conurbano bonaerense y áreas cercanas.

Nochebuena, Navidad y el norte del país

El pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires indicó que el miércoles 24 de diciembre, víspera de Navidad, la temperatura máxima podría alcanzar los 34 grados, con una mínima cercana a los 23. Hacia la noche, el riesgo de tormentas se incrementaría nuevamente, con probabilidades de lluvia de entre el 40 y el 70 por ciento y ráfagas que podrían superar los 50 kilómetros por hora.

#AHORA | La brisa marina termino activando tormentas intensas en el #AMBA, con frecuente actividad eléctrica, lluvia fuerte y ráfagas. ⛈️⚠️ Es hermoso el cielo que se ve en estos momentos. 😍 pic.twitter.com/xpwtX9yOeE — StratosWeather⛈️🌪🌈 (@StratosWeather) December 23, 2025

En tanto, el mapa de alertas del SMN mostró que el miércoles 24 y el jueves 25 de diciembre la inestabilidad se intensificará en el norte argentino. Provincias como Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy y Salta permanecerán bajo alerta amarilla, con acumulados estimados de entre 30 y 60 milímetros y ráfagas superiores a los 70 kilómetros por hora.

“Estos períodos de inestabilidad van a continuar por un par de días más”, reiteró el Servicio Meteorológico Nacional, que insistió en la necesidad de seguir los canales oficiales ante un escenario climático que se mantendrá variable, con lluvias intermitentes y temperaturas elevadas en buena parte del país.