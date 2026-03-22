Tiene 99 años, es no vidente y disfruta de la fruticultura: "Me siento mejor trabajando"

La historia de la fruticultura en la Patagonia encuentra en Julio Diez un símbolo de esfuerzo, tradición familiar y vocación de trabajo que atraviesa generaciones.
La fruticultura en la Patagonia tiene en Julio Diez una de sus historias más conmovedoras y representativas. A los 99 años y sin visión desde hace casi dos décadas, este productor de General Roca continúa trabajando diariamente en la chacra familiar, donde mantiene intacta una rutina que refleja toda una vida dedicada al esfuerzo.
Su actividad se desarrolla en el galpón donde su familia acondiciona la producción. Allí, de manera meticulosa, toma peras y manzanas, las limpia con un trapo y las acomoda en cajones. Aunque no puede ver, su experiencia y sensibilidad le permiten seguir aportando a la tarea diaria, en una escena que sintetiza el vínculo profundo entre el hombre y su trabajo.
La historia de Julio no es solo individual, sino también colectiva. Representa el recorrido de muchas familias que forjaron el desarrollo productivo del Alto Valle, transmitiendo de generación en generación una cultura basada en el sacrificio, la constancia y el compromiso con la tierra.
De los orígenes al desarrollo productivo
Nacido en 1926 en la zona de Stefenelli, su vida está estrechamente ligada al crecimiento de General Roca y al desarrollo agrícola de la región. Su padre, inmigrante español, fue parte de los primeros trabajadores que transformaron el paisaje árido en tierras productivas, participando incluso en obras clave como los sistemas de riego.
En sus primeros años, la familia se dedicaba a la producción de uva, elaboraba vino casero y sostenía una huerta para el consumo y la venta. Con el tiempo, y ante los cambios económicos, la actividad fue mutando hacia la fruticultura, con la incorporación de peras y manzanas, que terminarían consolidándose como eje productivo.
Ese proceso implicó años de trabajo intenso, desde el desmonte y acondicionamiento de la tierra hasta la implantación de nuevos cultivos. La transformación no fue inmediata, pero permitió que la familia se adaptara a las nuevas condiciones del mercado y asegurara su continuidad.
El valor del trabajo como legado
A lo largo de su vida, Julio Diez mantuvo una relación inquebrantable con el trabajo rural. Desde su infancia, combinó la escuela con las tareas en la chacra, en una época donde el esfuerzo familiar era parte de la vida cotidiana.
Incluso frente a las adversidades, como la pérdida de la visión, nunca abandonó su rol dentro de la producción. Lejos de retirarse, encontró nuevas formas de seguir activo, reafirmando una filosofía de vida basada en la acción y la participación constante.
Hoy, su legado continúa en manos de su hijo y sus nietos, quienes sostienen la producción en la chacra familiar. En ese entramado generacional, Julio se mantiene como una figura central, no solo por su historia, sino por el ejemplo diario que transmite, según informó Diario Río Negro.
La fruticultura en la Patagonia encuentra en su figura una síntesis de identidad, esfuerzo y permanencia, en una historia que demuestra que el trabajo, más que una obligación, puede ser una forma de vida que perdura incluso frente al paso del tiempo.