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San Benito Abad: fe, tradición y comunidad en una emotiva fiesta patronal

La celebración de San Benito Abad reunió a vecinos, instituciones y fieles en una jornada cargada de espiritualidad, música y participación comunitaria.

22 de Marzo de 2026
Fiesta Patronal.
Fiesta Patronal. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

La celebración de San Benito Abad reunió a vecinos, instituciones y fieles en una jornada cargada de espiritualidad, música y participación comunitaria.

La festividad de San Benito Abad volvió a convocar a toda la comunidad en una jornada marcada por la fe, la tradición y el encuentro. Con una nutrida participación de vecinos, instituciones educativas y grupos parroquiales, la celebración se desarrolló en un clima de profunda devoción y alegría compartida.

 

 

El evento tuvo lugar con múltiples actividades que reflejaron el espíritu comunitario de la localidad. La jornada incluyó la presencia del padre Mario Taborda, quien acompañó cada una de las instancias y aportó también su perfil artístico dentro de una propuesta que combinó lo religioso con lo cultural.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

La elección de la fecha respondió a una decisión pastoral que busca favorecer la participación de la comunidad. A diferencia de la celebración oficial de julio, esta instancia permitió la presencia activa de familias, estudiantes y grupos parroquiales, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la vida comunitaria.

 

Una celebración que une fe y cultura

 

Las actividades comenzaron con una procesión que recorrió la zona y continuaron con la misa patronal, uno de los momentos centrales de la jornada. Posteriormente, se desarrolló un festival que reunió música en vivo, danzas y propuestas culturales, consolidándose como un espacio de encuentro para todas las edades.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

El evento, que ya cuenta con más de una década de realización, sigue creciendo en convocatoria y prestigio. La participación de músicos y artistas locales le dio identidad a la propuesta, que también sirvió como plataforma para quienes dieron sus primeros pasos en el escenario.

 

Además, la oferta gastronómica tuvo un rol destacado, con comidas típicas que acompañaron la celebración y generaron un espacio de encuentro social. A pesar de las condiciones climáticas adversas, que obligaron a trasladar las actividades al interior del salón parroquial, la jornada se desarrolló con normalidad y una importante asistencia.

 

Fiesta Patronal - San Benito 2026

Temas:

fiesta patronal San Benito
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