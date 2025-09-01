 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Tras el temporal

Suspendieron clases en localidades de Mendoza por intensas lluvias y nevadas

La Dirección General de Escuelas de Mendoza dispuso que este lunes no haya clases presenciales en varias zonas afectadas por lluvias y nevadas. Según informó la DGE, la medida preventiva responde a la intransitabilidad de los caminos y busca resguardar a la comunidad educativa.

1 de Septiembre de 2025
Suspendieron clases en localidades de Mendoza por  lluvias y nevadas- 
La Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza informó que este lunes no se dictaron clases presenciales durante el turno mañana en distintas localidades de la provincia. La medida alcanzó a establecimientos de todos los niveles y modalidades, y se adoptó debido a las intensas lluvias y nevadas registradas en las últimas horas.

Según explicaron desde el organismo educativo, la decisión respondió a la intransitabilidad de los caminos de acceso y fue tomada en base a las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil.

 

Localidades afectadas

Las zonas alcanzadas por la suspensión de clases fueron La Carrera, Santa Clara, la parte alta de Gualtallary, Zampalito y el sur de La Arboleda, en el departamento de Tupungato; Potrerillos y Cacheuta, en Luján de Cuyo; y El Secano, en Lavalle.

Suspendieron clases en localidades de Mendoza por lluvias y nevadas- El Sol de Mendoza
En estas localidades, la actividad escolar debió desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza, con el objetivo de garantizar la continuidad pedagógica.

 

Normalidad en el resto de la provincia

La DGE aclaró que en el resto del territorio provincial el servicio educativo se brindó con total normalidad y las clases se dictaron de manera habitual.

Desde el área remarcaron que las medidas preventivas se aplican únicamente en aquellas regiones donde las condiciones climáticas ponen en riesgo la seguridad de estudiantes, docentes y personal escolar. (Fuente: El Sol de Mendoza)

 

 

Temas:

Intensas lluvias lluvias comunidad educativa mendoza
