Sociedad Tucumán

Suspendieron a conductor que se filmaba a más de 170 km/h con su hijo sin cinturón de seguridad

La Agencia Nacional de Seguridad Vial identificó a un conductor de Tucumán que se deja ver en redes sociales a alta velocidad, realizando maniobras peligrosas y con su hijo en el asiento delantero sin protección. Será inhabilitado.

13 de Noviembre de 2025
Le quitaron la licencia de conducir
Le quitaron la licencia de conducir

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) identificó a un conductor de Bella Vista, Tucumán, que publicó en sus redes sociales videos donde circula a más de 170 km/h en auto, a más de 100 km/h en moto y filmándose mientras viaja con su hijo menor de edad en el asiento delantero sin ningún tipo de protección.

 

Luego de varias denuncias recibidas, el organismo solicitó a la jurisdicción correspondiente la suspensión de la Licencia Nacional de Conducir.

 

El conductor será citado para realizar evaluaciones psicofísicas y psicotécnicas, con el fin de determinar si está en condiciones de volver a conducir en la vía pública.

 

El exceso de velocidad incrementa el riesgo de siniestros viales y pone en peligro tanto a los ocupantes del vehículo como a los demás usuarios de la vía.

 

Además, el uso del cinturón de seguridad es obligatorio por ley, así como los menores de 10 años deben viajar en el asiento trasero con el Sistema de Retención Infantil adecuado según su peso y edad.

