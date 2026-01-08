La justicia autorizó a una mujer a gestar a su sobrino

En un caso de subrogación de vientre familiar, en Neuquén la justicia autorizó que una mujer sea quien de a luz a su sobrino.
La justicia de la provincia de Neuquén autorizó un nuevo caso de subrogación de vientre familiar: una mujer gestará y dará a luz a su sobrino. El juez de Familia Jorge Sepúlveda autorizó la realización de un procedimiento de gestación por sustitución altruista en una clínica de la ciudad.
La decisión respondió al pedido de una pareja que no puede llevar adelante un embarazo porque ella sufre una enfermedad autoinmune que, en caso de gestar un hijo, la pondría en riesgo de vida. Por eso, la Justicia autorizó a su cuñada a ser la gestante.
Sepúlveda tomó la decisión mediante una medida autosatisfactiva en la que solicitó no sólo la autorización para iniciar el procedimiento médico con ovodonación, sino también la inscripción registral del niño o niña por nacer como hijo o hija de la pareja que presta la voluntad procreacional. Es decir, que el bebé será anotado como hijo de la pareja y no de su cuñada, que lo dará a luz.
Vale destacar que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) falló en contra de un pedido que involucraba la misma práctica pero el juez neuquino fundó su decisión en lo dispuesto por la Ley 26.862, que regula el acceso a los procedimientos de reproducción médica asistida, a principios constitucionales y convencionales que amparan el derecho al acceso a las técnicas de reproducción asistida, a la igualdad y no discriminación y a la vida familiar.
“La filiación en la gestación por sustitución es el deseo concreto de engendrar un hijo o hija y asumir los deberes y responsabilidades derivados de la parentalidad. La gestante altruista, por el contrario, no tiene voluntad procreacional ni deseo de asumir el rol de progenitora, sino que asume una función exclusivamente gestacional”, explicó el funcionario judicial.
Es la segunda vez que en Neuquén autorizan la gestación por sustitución altruista. El primer caso fue el de Ismael, que nació en julio de 2020. Su historia es similar: Tamara Cides, y su esposo Juan Carlos lograron tener un hijo gracias a Marité, hermana de Tamara, que puso el cuerpo. El caso de Ismael sentó un precedente fundamental para los derechos humanos en la región.