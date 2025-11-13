 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad

Sube progresivamente la temperatura: prevén jornadas cálidas y húmedas

Desde este jueves se proyectan condiciones estables y máximas cercanas a los 30°C en Entre Ríos. El viento del noreste aportará humedad, mientras que las lluvias podrían regresar el domingo, según los pronósticos.

13 de Noviembre de 2025
Tiempo
Tiempo

A partir de este jueves, el tiempo se mantendrá estable en la región central del país y se prevé un aumento progresivo de la temperatura. El viento soplará desde el norte y noreste, circulación que estará aportando aire cálido y húmedo, lo que favorecerá el ascenso sostenido de las marcas térmicas. La nubosidad será variable, aunque sin probabilidad de precipitaciones.

 

En Entre Ríos, las temperaturas subirán de manera gradual durante la jornada. Las máximas alcanzarán alrededor de 29°C, con viento del sector noreste que aportará humedad y generará un ambiente más pesado. Con la mejora de las condiciones ya visible en gran parte del centro del Litoral, los pronósticos anticipan que la estabilidad se extenderá hasta el fin de semana.

Panorama regional

En la región de Cuyo —Mendoza, San Juan y San Luis— también se espera viento del sector norte. Durante la tarde, las temperaturas máximas llegarán a 26°C, 30°C y 32°C, con un aumento gradual sobre el cierre de la semana.

 

La provincia de Córdoba tendrá viento rotando al sur, lo que provocará un descenso de las marcas térmicas. Aun así, se prevé que la entrada posterior de aire cálido desde el norte vuelva a impulsar las temperaturas, que alcanzarán registros de 26°C, 28°C y hasta 30°C.

 

Mientras tanto, en el extremo norte del país —una de las zonas más cálidas de la Argentina— las temperaturas se mantendrán con poco cambio. Las provincias de Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Tucumán, Salta, Misiones y Corrientes registrarán máximas de 25°C, 30°C y hasta 32°C en algunos sectores.

 

Pronóstico para Entre Ríos

 

Viernes: estabilidad y ambiente templado

Para este viernes se anticipará cielo parcialmente cubierto, con una mínima de 16°C y una máxima estimada en 30°C. Por la noche, la temperatura rondará los 24°C. El viento soplará del noroeste con intensidad leve, aunque podrían presentarse ráfagas aisladas.

 

Sábado: aumento térmico y humedad

El sábado se presentará con cielo cubierto y temperaturas elevadas. Se prevé una máxima cercana a 31°C, acompañada por una mínima de 17°C. El viento del noreste se mantendrá entre leve y moderado, aportando humedad desde las primeras horas.

 

Domingo: cambio de condiciones y probabilidad de lluvias

Para el domingo se espera un cambio en el escenario meteorológico. El viento rotará al sudoeste y podrá intensificarse durante la tarde. Habrá probabilidad de lluvias intermitentes desde temprano, lo que provocará un leve descenso de las temperaturas. La mínima será de 16°C, mientras que la máxima alcanzará los 27°C.

Temas:

Ascenso Entre Ríos Fin de Semana
