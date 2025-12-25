“Soy de acá a la vuelta”: insólitas excusas en los controles de alcoholemia de Buenos Aires

Controles de alcoholemia. Los operativos desplegados por la Ciudad de Buenos Aires durante la Nochebuena no solo dejaron licencias retenidas y autos acarreados, sino también un catálogo de justificaciones insólitas.

Entre la confusión por los límites y los intentos de evitar la multa, los agentes de tránsito registraron diálogos que no tardaron en hacerse virales.

Con un límite de 0,5 g/l para particulares y 0,0 g/l para profesionales, la madrugada del 25 de diciembre puso a prueba la paciencia de los efectivos en los más de 30 puestos de control.

Durante los operativos, los trabajadores de tránsito repitieron el mismo procedimiento: solicitar el documento, explicar el uso de la pipeta descartable, pedir una exhalación sostenida y comunicar el resultado.

Las explicaciones

La cifra arrojada por el alcoholímetro determinó el rumbo de la noche para decenas de conductores, algunos de los cuales recibieron la retención inmediata de la licencia de conducir y el secuestro del vehículo, de acuerdo con lo que exige la normativa, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Las explicaciones se sucedieron una tras otra: “¿El Listerine te arroja ese valor?”, preguntó un conductor, intentando atribuir el resultado a un simple enjuague bucal. La respuesta del agente fue tajante: “No. En realidad, ¿usted brindó o algo?”.

A otro conductor, el test arrojó 1,21 gr/l. “¿Tomó alcohol, me dijo, caballero?”, preguntó el agente. “Sí, tomé alcohol”, reconoció el hombre, quien precisó que venía de un hotel y que había bebido vino. El operativo terminó con la retención de la licencia y la imposibilidad de continuar manejando. “No, no, voy a llamar un chófer que me venga a buscar”, aceptó el conductor.

𝐍𝐎𝐂𝐇𝐄𝐁𝐔𝐄𝐍𝐀: 𝐃𝐄𝐓𝐄𝐂𝐓𝐀𝐑𝐎𝐍 𝟗𝟕 𝐂𝐀𝐒𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐀𝐋𝐂𝐎𝐇𝐎𝐋𝐄𝐌𝐈𝐀 𝐘 𝐄𝐋 𝐕𝐀𝐋𝐎𝐑 𝐌𝐀́𝐒 𝐀𝐋𝐓𝐎 𝐅𝐔𝐄 𝐃𝐄 𝟏,𝟖𝟑 𝐆/𝐋 Buenos Aires, 25 diciembre (NA) – La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) informó que detectó 97 casos de alcoholemia durante… pic.twitter.com/EyyPgCF35n — Noticias Argentinas (@NAagencia) December 25, 2025

El Top 3 de las justificaciones navideñas:

-"Soy de acá a la vuelta": Una conductora que registró 1,25 g/l (más del doble de lo permitido) intentó apelar a la cercanía de su casa para evitar el acarreo. Tras varios intentos fallidos de soplar el dispositivo, tuvo que entregar las llaves y retirarse a pie con su licencia retenida.

-"¿El Listerine hace eso?": Un hombre que dio un resultado negativo (0,07 g/l) se mostró sorprendido y consultó si el enjuague bucal o incluso el aceite de oliva podían alterar el sensor. Los agentes le aclararon que el equipo solo detecta alcohol etílico y pudo seguir su camino.

-"Me pidieron que los lleve": Un conductor profesional dio 0,48 g/l. Aunque para un particular sería permitido, su licencia le exige alcohol cero. Intentó explicar que solo le estaba haciendo un favor a conocidos, pero la ley no hizo distinciones y su vehículo terminó en la playa de acarreo.