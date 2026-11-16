REDACCIÓN ELONCE
La siembra directa en Entre Ríos registró un retroceso durante los últimos años. Rodrigo Penco, de la Regional AAPRESID Paraná, explicó a Elonce las causas de esta tendencia y advirtió sobre las consecuencias de remover los suelos en una provincia vulnerable a la erosión hídrica.
La siembra directa en Entre Ríos continúa siendo la práctica predominante en la producción agrícola, aunque su utilización disminuyó durante los últimos años. Actualmente, alcanza aproximadamente el 75% de la superficie relevada en la provincia, mientras que a nivel nacional se ubica cerca del 81%. Así lo explicó el ingeniero agrónomo Rodrigo Penco, de la Regional AAPRESID Paraná, durante una entrevista en el programa Momento de Campo, que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7.
Según un informe de la Red de Manejo de Plagas de AAPRESID, la adopción de la siembra directa en Argentina descendió desde el 93% registrado en la campaña 2017-2018 hasta casi el 81% en el ciclo 2025-2026. Esta tendencia reflejó un regreso progresivo a las labores mecánicas, aunque con diferencias entre las distintas regiones productivas.
Al analizar esta situación, Penco destacó la importancia de preservar los recursos naturales. “Hoy hablamos de siembra directa porque es una de las prácticas que ayudan junto a otra a cuidar nuestros suelos y a evitar que nuestros suelos se pierdan y dejar ese suelo también a las generaciones futuras”, expresó.
Por qué los productores vuelven a remover los suelos
Durante la entrevista, el especialista explicó que el retroceso de la siembra directa respondió a diferentes dificultades que enfrentan los establecimientos agrícolas. Entre las principales mencionó la compactación provocada por el tránsito de maquinaria, especialmente cuando las cosechas se realizan en condiciones de humedad excesiva.
“Hay varias causas, pero una de las principales es la compactación del suelo por las huellas que deja la maquinaria agrícola cuando se cosecha con humedad excesiva en los lotes”, señaló. También identificó el avance de malezas resistentes a determinados herbicidas como otro de los factores que impulsaron el regreso a las labores mecánicas.
Sobre esta problemática, advirtió que algunos productores recurren a la remoción del terreno para enfrentar dificultades de manejo. “Hay también otro porcentaje que se da a partir del manejo de malezas resistentes a algunos herbicidas y que por ahí las labranzas vienen a querer encontrar una solución que muchas veces no lo es”, explicó.
Las características de Entre Ríos aumentan el riesgo de erosión
Uno de los puntos centrales de la entrevista estuvo relacionado con las particularidades de los campos entrerrianos. La provincia presenta pendientes naturales que favorecen el escurrimiento del agua, mientras que la presencia de arcilla en profundidad puede dificultar su infiltración.
“Nuestra provincia es muy particular por la topografía y las pendientes que favorecen que el agua escurra en la superficie y alcance velocidades que pueden arrastrar el suelo superficial, que es el más fértil y el que más tenemos que cuidar”, sostuvo Penco.
El ingeniero explicó que la cobertura vegetal cumple una función fundamental frente a las precipitaciones. “La siembra directa, a través de la no remoción de los residuos de cosecha, evita que esta gota de lluvia impacte en la superficie del suelo, rompa los agregados y estos agregados se arrastren a las zonas bajas del lote”, detalló.
Qué consecuencias puede provocar el regreso a la labranza
La remoción mecánica modifica la estructura del terreno y puede dejar expuesta la superficie a las precipitaciones. Esta situación adquiere especial importancia durante la primavera y el otoño, cuando muchos cultivos todavía no alcanzaron un desarrollo suficiente para proteger el suelo.
“La labranza ocasiona que el suelo quede desnudo y expuesto a las gotas de lluvia, que golpean con gran intensidad y rompen su estructura. Al romperse, el suelo queda suelto y puede arrastrarse con mayor facilidad en los campos que tienen mayor pendiente”, explicó el especialista.
Penco aclaró que evitar la remoción no constituye una solución suficiente por sí sola. “La siembra directa sola no alcanza. Es una herramienta muy importante que debemos utilizar y tener en cuenta, pero también la rotación de cultivo, la nutrición de los cultivos, dejar el suelo siempre con material vegetal”, manifestó.
Las prácticas que ayudan a conservar los suelos
El asesor de AAPRESID destacó que la protección de los campos requiere combinar diferentes herramientas agronómicas. Entre ellas mencionó la rotación de cultivos, la incorporación de especies de cobertura, la nutrición adecuada y la construcción de terrazas para controlar el escurrimiento del agua.
En ese sentido, afirmó: “Son un montón de herramientas que ayudan a cuidar el suelo y la siembra directa es una de ellas”. También remarcó que estas prácticas deben adaptarse a las condiciones particulares de cada establecimiento.
“Los sistemas agropecuarios son muy complejos. Están formados por un montón de elementos que están relacionados y, en general, uno no puede dar una receta única para todos los lotes, para todos los campos, para todos los establecimientos”, sostuvo.
Qué deberían evaluar los productores antes de volver a labrar
Al referirse a las decisiones de manejo, Penco recomendó analizar cada situación antes de recurrir a la maquinaria. Consideró fundamental identificar si los problemas de compactación o malezas afectan a toda la superficie o solamente a determinados sectores.
“Lo que hay que ver es específicamente cómo es el suelo de ese establecimiento, qué pendientes tiene, si está sistematizado el campo o no”, explicó durante la entrevista.
Además, planteó que las intervenciones mecánicas deberían limitarse a los sectores donde realmente resulten necesarias. “Si la herramienta que hay que utilizar es alguna labranza mínima para un sector puntual, al menos es en ese sector y no generarlo en todo el campo si no es necesario”, indicó.
Los números de la siembra directa en Paraná y Diamante
El especialista también describió las diferencias que existen dentro de Entre Ríos. Mientras el promedio provincial ronda el 75%, en los departamentos Paraná y Diamante la adopción de la siembra directa alcanza porcentajes superiores.
“Si nos vamos para la zona del departamento de Diamante, Paraná, donde estamos más nosotros, es un poquito mayor. Estamos hablando de un 80, 85% de siembra directa”, precisó.
Penco señaló que, pese a estos niveles de adopción, la evolución de los últimos años obliga a prestar atención al manejo de los campos. “Sigue siendo un porcentaje alto. Si vemos 10 años para atrás, como ustedes bien decían, hay una tendencia que va bajando año a año un poquito”, manifestó.
Finalmente, insistió en la necesidad de incorporar una mirada integral sobre la conservación del suelo. “¿Por qué decimos que hay que hacer siembra directa? Y por qué la siembra directa sola tampoco alcanza, sino que a esa siembra directa hay que sumarla a un sistema de siembra directa con rotación de cultivo, con intensificación, con sistematización si es necesario, que es muy importante en nuestra provincia”, concluyó.