Una localidad promete realizar el "huevo de Pascua más grande de la provincia" en el marco de Semana Santa. El evento ha sido declarado de interés Turístico, Cultural y Gastronómico.
En el marco de las actividades de Semana Santa, la localidad de Pueblo Belgrano, departamento Gualeguaychú, se prepara para presentar el “huevo de Pascua más grande de la provincia”, un evento que promete convocar tanto a vecinos como a turistas durante el fin de semana largo. La iniciativa se desarrollará el domingo de Pascua desde las 16.30 en el Predio de la Curva.
El imponente producto será elaborado por la Chocolatería La Carpa Azul, reconocida por sus propuestas innovadoras dentro de la región. Este evento ha sido declarado de interés Turístico, Cultural y Gastronómico por el Concejo Deliberante local, consolidando su importancia dentro del calendario festivo, informó DiarioElArgentino.
La presentación se enmarca en una serie de actividades pensadas para toda la familia, donde la gastronomía artesanal ocupa un lugar central y se convierte en un atractivo clave para quienes visitan la zona.
Un evento que impulsa el turismo local
La expectativa en torno al huevo de Pascua más grande de la provincia es alta, especialmente en un contexto donde las reservas turísticas muestran buenos niveles de ocupación en la región. Desde el sector destacan que este tipo de propuestas contribuye a posicionar a Pueblo Belgrano como un destino elegido en fechas especiales.
Además del evento principal, durante el fin de semana se desarrollarán diversas actividades recreativas como caminatas, recorridos en bicicleta y visitas a emprendimientos locales, complementando la experiencia turística.
En este sentido, la cercanía con la ciudad de Gualeguaychú también favorece la llegada de visitantes que buscan alternativas para disfrutar de Semana Santa en un entorno más tranquilo.
Gastronomía y tradición en Semana Santa
El evento se complementará con otras iniciativas gastronómicas, como la participación en Pueblos y Sabores, donde emprendedores locales exhibirán sus productos, fortaleciendo la identidad regional.