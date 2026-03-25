Violenta discusión tras un choque en Paraná: supuestas agresiones, amenazas y la versión de los conductores

REDACCIÓN ELONCE
Un accidente en calle Panamá derivó en una violenta discusión entre los conductores. Una mujer denunció que fue chocada de atrás, agredida y amenazada, mientras que la otra parte asegura que ella hizo una maniobra indebida y actuó con violencia, supo Elonce.
Un accidente de tránsito ocurrido en calle Panamá, de Paraná, derivó en una fuerte discusión entre los conductores involucrados.
Natalia, una de las protagonistas, brindó a Elonce su versión de lo sucedido y aseguró que el hecho no ocurrió en el lugar que inicialmente se señaló: “Fue sobre calle Panamá, pero no fue frente a una escuela, sino bastante lejos del lugar”.
“Yo venía por Nux, doblo hacia Panamá y a tres o cuatro metros siento una bocina atrás mío, pero no intermitente, sino como cuando uno está enojado y se prende a una bocina”, explicó. De acuerdo a su testimonio, al reducir la velocidad para entender lo que ocurría, se habría producido el impacto: “Cuando disminuí la velocidad el señor me chocó de atrás. Fue un accidente como cualquiera, yo no frené ni nada de lo que se dice”.
Tras el choque, relató: “Me bajé y me empezó a gritar que por qué había doblado en U, que yo lo había chocado. Le dije que me pase los datos del seguro y se arregla porque es un choque de atrás, no había nada que discutir”. Sin embargo, afirmó que el otro conductor no accedió a intercambiar información: “No sé si no tenía los papeles o qué pasaba”.
Natalia sostuvo que, mientras intentaba buscar su documentación, continuaron las agresiones: “Me siguió agrediendo y ahí es donde yo reaccioné, que es lo que se ve en el video que circuló”. En ese sentido, reconoció su reacción: “lo agredí verbalmente con eso que se ve en el video, que no lo voy a repetir”, y explicó que decidió retirarse: “me fui porque él en ningún momento quiso darme sus datos, ni quiso que yo le de los míos”.
También remarcó que el daño material fue mínimo: “Los autos no tienen mayores daños… tengo videos, tengo fotos de que no tiene mayores daños”.
En diálogo con Elonce, contó que el problema no terminó allí: “Él me siguió a bocinazos hasta calle Concordia. Me volvió a amenazar que me van a buscar por todos lados y que yo voy a tener que pagar porque yo lo choqué”. Incluso afirmó: “tengo el video de él diciendo eso”.
En relación a las versiones que circularon sobre una agresión física de su parte, Natalia dijo: “En un momento lo empujé. Sí, eso es verdad”, aunque aclaró el contexto: “esto ya estaba escalando… estaba escalando muy alto”. Y remarcó: “yo me hago cargo, yo doy la cara, yo no tengo nada que esconder”.
Además, denunció haber recibido amenazas a través de redes sociales tras la difusión del video: “Me están enviando mensajes, amenazas a mis redes sociales”, lo cual, indicó, ya fue puesto en conocimiento de la Justicia.
Sobre la exposición pública del caso, cuestionó: “Quedé yo escrachada como que soy la violenta”, y reflexionó: “yo respondí a lo que él me estaba haciendo. No me justifico, pero no fue nada grave”.
Respecto a una posible resolución del conflicto, dijo: “Yo no tengo ningún problema en darle mis datos, pero no bajo las condiciones que él me lo está pidiendo”. En ese sentido, explicó: “esto se trata de un entrecruzamiento… él me tiene que pasar sus datos, yo los míos y hacemos cada uno la denuncia en el seguro”.
Finalmente, adelantó que evalúa avanzar por la vía legal: “Voy a realizar una denuncia para que me digan cómo tengo que seguir. Yo no hice nada. A mí me chocaron de atrás y me agredieron y yo respondí a la agresión”.
La versión de la pareja del otro conductor involucrado
Tras conocerse la versión de una de las partes, la pareja del otro involucrado brindó su testimonio y cuestionó el accionar de la mujer señalada como agresora.
Según relató Dalila, el conductor se dirigía a atender una urgencia cuando ocurrió el hecho y fundamentó que, por tal situación, iba rápido y “tocando bocina en el camino”.
“Tenía que llevar a uno de sus empleados al hospital, porque se había lastimado un dedo”, explicó al dialogar con Elonce. En ese contexto, aseguró que el otro vehículo salió “sin mirar” y de manera imprudente, lo que derivó en la colisión.
De acuerdo a su versión, tras el impacto la conductora descendió del automóvil en actitud violenta. “Fue impresionante cómo lo insultaba y le pegaba. No quiso dar los papeles del auto en ningún momento”, afirmó a Elonce. Además, sostuvo que la agresión continuó incluso, cuando intentaban dialogar y resolver la situación mediante el seguro.
Dalila también indicó que existen testigos del episodio, entre ellos vecinos que intervinieron ante la violencia. “Una señora mayor salió con un bastón a pedirle que dejara de pegarle”, relató la mujer del conductor a Elonce, y agregó que las imágenes del hecho, fueron registradas por personas del lugar.
En relación a la versión brindada por la otra conductora, quien habría señalado que el hombre la agredió, fue categórica: “Es mentira. Él bajó a hablar y ella, directamente lo atacó”, manifestó. Asimismo, negó que su pareja haya proferido amenazas.
Finalmente, confirmó que el conductor radicaba la denuncia policial tras el incidente, con el objetivo de que se investigue lo sucedido y se logre acceder a la documentación necesaria para avanzar con el seguro. El hecho generó preocupación entre vecinos de la zona por el nivel de violencia registrado en un horario de ingreso escolar. Elonce.com