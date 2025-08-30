¿Se viene la Tormenta de Santa Rosa? Renovaron alerta por tormentas para gran parte de Entre Ríos

La Tormenta de Santa Rosa podría acercarse a la provincia de Entre Ríos desde las primeras horas de la mañana del domingo, según el último reporte que realizó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De hecho, hay alerta por fuertes tormentas durante todo el día para una gran parte de Entre Ríos: será para los casos de Paraná, Diamante, Villaguay, La Paz, Nogoyá, Victoria y Gualeguay. De hecho, no se descartan ráfagas de viento de sector norte que podrían alcanzar hasta los 50 kilómetros por hora.

Foto: Elonce.

El resto de la provincia no estaría alcanzada por la alerta amarilla, aunque sí persistiría la posibilidad de algunas lluvias aisladas durante todo el domingo. La temperatura estaría agradable, con 25 grados como máxima.

Cuánta lluvia podría caer este domingo

“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas puedan estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”, advirtió.

El lunes, toda la provincia bajo alerta amarilla

En el caso del primer día hábil de la semana, se confirmó que nuevamente se renovaría la probabilidad de alerta, en el marco de la Tormenta de Santa Rosa y el sistema de baja presión, conocido como ciclogénesis. En esta oportunidad, estaría en todos los departamentos.

En esta ocasión, las lluvias persistentes serían de 30 a 50 milímetros, con probabilidad de que sean superados, advirtió el SMN.

¿Qué sucederá en otras provincias?

El domingo la zona de alerta naranja por tormentas se mantiene para San Luis, y se extiende a todo el este, centro y sur cordobés, norte de La Pampa, centro y sur de Santa Fe y el noroeste de PBA. Estas tormentas podrán estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos (hasta los 100 mm), actividad eléctrica, no se descarta granizo, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.