Se realizaron más de 40 juicios por jurados en la provincia en 2025: cuáles fueron los resultados y cuánto costó

El sistema de juicios por jurados continúa consolidándose con una fuerte participación ciudadana, un crecimiento sostenido de procesos y una inversión presupuestaria significativa durante 2025.
El sistema de juicios por jurados reafirmó durante el último año su consolidación como una herramienta central del proceso penal en la provincia. Desde su implementación en 2020 y hasta diciembre de 2025, se llevaron adelante 152 debates bajo esta modalidad.
La evolución del sistema muestra un crecimiento sostenido. Mientras que entre 2020 y 2022 se realizaron 38 procesos, durante el período 2023–2024 la cifra ascendió a 73, y en 2025 se alcanzaron los 41 juicios por jurados, reflejando una mayor utilización del instituto por parte del Poder Judicial.
Este crecimiento se tradujo también en una mayor participación ciudadana, uno de los pilares del sistema, que permite la intervención directa de la comunidad en la administración de justicia penal.
Distribución territorial del sistema
Durante 2025, los juicios por jurados se desarrollaron en distintas jurisdicciones de la provincia, evidenciando su alcance federal. Paraná concentró 11 procesos, seguida por Colón con 5, Concordia y Concepción del Uruguay con 4 cada una, y Victoria, Gualeguaychú y Gualeguay con 3 debates en cada departamento.
También se realizaron juicios en San Salvador, Federación, Villaguay, Rosario del Tala, Nogoyá y Federal, lo que confirma la aplicación del sistema en todo el territorio provincial. Desde su inicio, Paraná lidera el número total de procesos, seguida por Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Concordia.
Participación ciudadana y veredictos
Durante el año, 656 personas se desempeñaron como jurados, respetando criterios de igualdad de género. Desde 2020, más de 22.000 ciudadanos fueron sorteados, y 2.432 participaron efectivamente como jurados en los debates.
En cuanto a los resultados, el 94 % de los veredictos fueron unánimes. El 83,9 % concluyó con fallos de culpabilidad, mientras que el 11,9 % determinó no culpabilidad y el 4,2 % resultó dividido. La mayoría de los casos juzgados correspondió a delitos contra la integridad sexual y contra la vida.
Costos y consolidación del sistema
Para la realización de los 41 juicios por jurados de este año, el Poder Judicial destinó $379.343.600. El monto total acumulado desde la implementación del sistema asciende a $612.357.875, siendo la principal erogación la remuneración de los jurados.