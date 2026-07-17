 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Se puede consultar y pagar online los peajes pendientes de la Autovía del Mercosur

Autovía del Mercosur habilitó una plataforma para que los usuarios puedan verificar deudas por peajes ingresando la patente y regularizar los pagos desde una única plataforma digital.

17 de Julio de 2026
Lanzaron una plataforma para gestionar el pago de peajes pendientes
Lanzaron una plataforma para gestionar el pago de peajes pendientes

Autovía del Mercosur habilitó una plataforma para que los usuarios puedan verificar deudas por peajes ingresando la patente y regularizar los pagos desde una única plataforma digital.

Como parte de las acciones orientadas a mejorar la atención a los usuarios y facilitar el acceso a sus servicios, Autovía del Mercosur incorporó una nueva plataforma digital para consultar y gestionar el pago de peajes pendientes.

 

Se trata de PagoPatente, una herramienta que permite conocer, de manera gratuita y sin necesidad de registrarse previamente, el detalle de los tránsitos pendientes correspondientes a las estaciones de peaje administradas por AUMESA. Además, la plataforma reúne información de otras concesionarias viales del país, ofreciendo un único punto de consulta para los usuarios.

 

Para acceder al servicio, solo es necesario ingresar la patente del vehículo y completar algunos datos personales: nombre y apellido, DNI o CUIT, teléfono y correo electrónico. Una vez realizada la consulta, el sistema mostrará el detalle de los tránsitos registrados y permitirá gestionar el pago correspondiente de forma online.

Es importante tener en cuenta que las pasadas pueden demorar hasta 72 horas hábiles en verse reflejadas en el sistema, por lo que ese es el plazo estimado de actualización de la información.

 

La consulta puede realizarse ingresando a www.pagopatente.com.ar, donde los usuarios podrán visualizar el detalle de las pasadas registradas y acceder a las opciones disponibles para regularizar los pagos pendientes.

 

Con esta incorporación, AUMESA continúa fortaleciendo sus canales de atención y sumando herramientas que permiten a los usuarios realizar sus gestiones de manera más simple, ágil y desde cualquier lugar.

Temas:

Autovía del Mercosur peajes Pagos deudas
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso