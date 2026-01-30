Comenzó la tercera luna de la Fiesta Provincial del Caballo

REDACCIÓN ELONCE
Está prevista la llegada de Los Majestuosos del Chamamé, como así también artistas locales y regionales abocados al chamamé. Se disputarán las jineteada en las categorías crines y bastos con encimera.
La 34° Fiesta Provincial del Caballo celebra este viernes su tercera luna, luego de dos primeras noches multitudinarias, donde las carreras de riendas fueron protagonistas, además de la música popular.
Las noches de la Fiesta Provincial del Caballo se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.
En su edición 2026, el evento vuelve a convocar a familias, jinetes y visitantes de distintos puntos de la provincia y la región.
Desde la organización destacaron el crecimiento sostenido del festival y el acompañamiento del público, que respondió de manera masiva en la apertura.
En la categoría menores de la carrera de riendas, el primer puesto fue para Axel Brelli Benítez, seguido por Juan Sánchez. En tanto, en la categoría generales, el ganador fue Nicolás Adriel, el segundo lugar quedó para Facundo Micheloud y el tercer puesto fue para Santiago Pagliaruzza.
El jueves, la fiesta continuó con una noche que combinó música tropical y folclórica con las tradicionales jineteadas. En el escenario actuaron Grupo Trinidad, Los Ara Vera y Heredando Raíces.
Ganadores del jueves
Premios Bastos
-Ramón González
-Diego Migueles
-José Farías
Premios Clina
-Silvano Verdún
-Cristian Toledo
-Nano Papes
Broche de Oro en Cuero Tendido
-Gonzalo Giachelo
-Franco Olguín
Cronograma de la Fiesta Provincial del Caballo
Viernes 30 de enero
Mario Pereyra
El Patrón del Chamamé
Litoral Chamamecero
Inauguración Oficial
Jineteada categoría Bastos
Jineteada categoría Crines
Broche de Oro categoría Gurupa
Sábado 31 de enero
Los Majestuosos Del Chamamé
Corcho Gonzalez y su conjunto
Giane Iglesias
Grupo Electrógeno
La organización informó que la cantina cuenta con una lista de precios única, con opciones para toda la noche, incluso sin gluten. Además, recomendaron llevar tarjeta de débito y efectivo, ya que en algunos sectores puede no haber conexión a internet, y adquirir varios tickets de consumo en un solo momento para evitar filas.
Las entradas continúan disponibles a través de la plataforma PaseShow.