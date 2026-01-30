Comenzó la tercera luna de la Fiesta Provincial del Caballo

La 34° Fiesta Provincial del Caballo celebra este viernes su tercera luna, luego de dos primeras noches multitudinarias, donde las carreras de riendas fueron protagonistas, además de la música popular.

Las noches de la Fiesta Provincial del Caballo se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

En su edición 2026, el evento vuelve a convocar a familias, jinetes y visitantes de distintos puntos de la provincia y la región.

Fiesta Provincial del Caballo en Urdinarrain

Desde la organización destacaron el crecimiento sostenido del festival y el acompañamiento del público, que respondió de manera masiva en la apertura.

Tercera luna de la Fiesta Provincial del Caballo

En la categoría menores de la carrera de riendas, el primer puesto fue para Axel Brelli Benítez, seguido por Juan Sánchez. En tanto, en la categoría generales, el ganador fue Nicolás Adriel, el segundo lugar quedó para Facundo Micheloud y el tercer puesto fue para Santiago Pagliaruzza.

El jueves, la fiesta continuó con una noche que combinó música tropical y folclórica con las tradicionales jineteadas. En el escenario actuaron Grupo Trinidad, Los Ara Vera y Heredando Raíces.

Ganadores del jueves

Premios Bastos

-Ramón González

-Diego Migueles

-José Farías

Premios Clina

-Silvano Verdún

-Cristian Toledo

-Nano Papes

Broche de Oro en Cuero Tendido

-Gonzalo Giachelo

-Franco Olguín

Cronograma de la Fiesta Provincial del Caballo

Viernes 30 de enero

Mario Pereyra

El Patrón del Chamamé

Litoral Chamamecero

Inauguración Oficial

Jineteada categoría Bastos

Jineteada categoría Crines

Broche de Oro categoría Gurupa

Sábado 31 de enero

Los Majestuosos Del Chamamé

Corcho Gonzalez y su conjunto

Giane Iglesias

Grupo Electrógeno

La organización informó que la cantina cuenta con una lista de precios única, con opciones para toda la noche, incluso sin gluten. Además, recomendaron llevar tarjeta de débito y efectivo, ya que en algunos sectores puede no haber conexión a internet, y adquirir varios tickets de consumo en un solo momento para evitar filas.

Las entradas continúan disponibles a través de la plataforma PaseShow.