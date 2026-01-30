Sauce de Luna: "Esta fiesta significa volver a encontrarse con amigos y familiares", destacan

En el marco de la segunda noche de la 14° Fiesta Provincial del Pan Casero en Sauce de Luna, Elonce dialogó con público presente en el predio, quienes disfrutan al máximo de la propuesta local.

Las noches de la Fiesta Provincial del Pan Casero de Sauce de Luna se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

En este sentido, un joven vestido con indumentaria gauchesca, relató: “Esta fiesta significa volver a encontrarme con mis amigos y familiares que no veo hace mucho. Es como la navidad. Estoy estudiando en Villaguay y espero estas fechas para encontrarme con la gente cercana".

Además, señaló que disfruta el folklore por ser "algo nuestro", y destacó que "se vibra algo lindo”.

“Me gusta comer pan casero, hacerlo no tanto”, dijo entre risas y reveló que lo acompaña con mate amargo, “bien entrerriano”.

El joven agregó que recomienda ir al festival porque asiste mucha gente. “Es lindo, gratis, hay lindos artistas, la energía de la gente, bailan y cantan todo. Canto en Arroyos de Montiel y la energía que se vive es hermosa”, enfatizó.

Otro joven comentó: “Coincidimos en venir con amigos y mi hermano. Somos de Santa Elena. Vinimos para disfrutar esta fiesta, es muy linda para todos. Le damos continuidad desde el primer día”.

“Es la primera vez que vengo, es un espectáculo, está muy lindo todo”, contó otro joven.

Artistas sobre el escenario

La grilla difundida incluye una amplia nómina de artistas y conjuntos chamameceros y folklóricos que desfilarán a lo largo de las cuatro noches. Entre los nombres confirmados figuran Mario Pereyra, Orlando Vera Cruz, Horacio Gaitán y Los del Palmar, junto a Juan Manuel Bilat con Pasión Campera, Naomi Omarini y Los Auténticos de Bovril. También participarán Ariel el Entrerriano y su Acordeón, Grupo Nuevo Encuentro, La Sonora Chamamecera.

Además estarán Los Hermanos Gotte, Nuevo Itatí, Marcos Martín "El Picaflor", Litoral Mitá y Robertito Luna y su Conjunto. La programación se completa con Mauro Nelly, Estilo Vargas, Grupo Nix, Emma Altamirano, La Nueva Fuerza del Chamamé, Entre Arroyos del Montiel, Los Raiceritos, La Mezcla y su Doble Estilo, Los Ara Vera, Los Entrerrianos Isondú y la participación de DJ Danilo.

La consigna de esta edición se sintetiza en la idea de "alma de pueblo chico", una referencia a la identidad comunitaria de Sauce de Luna y a la historia de vecinos que emigraron y regresan para estas fechas.