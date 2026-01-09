Santa Fe confirmó una nueva muerte por leptospirosis

El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe confirmó un caso fatal de leptospirosis y anunció el refuerzo de las medidas de prevención sanitaria. La víctima fue un joven de 29 años con domicilio en la ciudad de Las Toscas, ubicada en el norte provincial, donde ya se activaron acciones de control y vigilancia epidemiológica.

Según se informó oficialmente, el paciente comenzó con síntomas el 29 de diciembre, presentando fiebre, dolor de cabeza, dolores articulares, musculares y abdominales, además de náuseas y vómitos. Dos días después realizó una consulta médica en el Samco local.

Ante el agravamiento del cuadro clínico, el 2 de enero fue derivado e internado en el Hospital Central de Reconquista. Pese a la atención recibida, el joven falleció el martes pasado. Durante el proceso asistencial se tomaron muestras que fueron enviadas al Laboratorio Central de Santa Fe, donde este jueves se confirmó el diagnóstico positivo de leptospirosis.

Desde el Ministerio de Salud se indicó que, ante la sospecha inicial del caso, la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud trabajó de manera articulada con el área de Zoonosis, la Región de Salud Nodo Reconquista y la Municipalidad de Las Toscas. El objetivo fue evaluar la situación ambiental de la zona y definir las acciones preventivas correspondientes para reducir riesgos de nuevos contagios.

En relación al contexto epidemiológico, durante el año 2025 se confirmaron 24 casos de leptospirosis en la provincia de Santa Fe. De ese total, cinco personas fallecieron: dos en el departamento Belgrano, una en San Martín, una en el departamento Rosario y el caso recientemente confirmado en Las Toscas, departamento General Obligado, que fue incluido dentro del período por la fecha de inicio de los síntomas.

Qué es la leptospirosis y cómo prevenirla

La leptospirosis es una enfermedad bacteriana que afecta tanto a animales como a personas. Es causada por la bacteria leptospira, un microorganismo con forma de espiral del cual existen distintas especies. Las ratas constituyen los principales reservorios, ya que eliminan la bacteria a través de la orina, contaminando el ambiente. También pueden verse afectados animales domésticos como perros, bovinos, porcinos y equinos.

Tienen mayor riesgo de enfermarse quienes estuvieron expuestos a zonas inundadas o quienes, por razones laborales o recreativas, mantienen contacto con agua de arroyos, lagunas, zanjas o aguas estancadas. El contagio puede producirse por contacto de la piel o las mucosas con barro, suelos o materiales húmedos contaminados con orina de animales.

Desde Salud recomendaron evitar la inmersión en aguas estancadas, no caminar descalzo en barro o charcos, mantener patios y terrenos limpios de basura y escombros, y reforzar el control de roedores en viviendas y alrededores.

En cuanto a los síntomas, la leptospirosis suele manifestarse con un cuadro similar al de una gripe, con fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolores musculares y malestar general. En algunos casos, puede evolucionar hacia formas graves con compromiso respiratorio, digestivo o neurológico.

Ante la aparición de estos síntomas, las autoridades sanitarias insistieron en la consulta inmediata en el centro de salud u hospital más cercano, ya que la detección y el tratamiento precoz resultan claves para evitar complicaciones.