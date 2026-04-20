Rige un alerta para 10 departamentos de Entre Ríos por tormenta y posible granizo

Rige un alerta por tormenta Paraná y otros departamentos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por tormenta para Entre Ríos que abarca los departamentos Paraná, Diamante, La Paz, Nogoyá, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador. El mismo rige para gran parte de la jornada de este lunes.

De acuerdo al informe, el área será afectada por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo, y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma localizada.

Lunes gris y arranque de una nueva ciclogénesis

Por su parte, el pronóstico elaborado por Meteored, anuncia un lunes con cara muy distinta a la del fin de semana. Se espera una jornada mayormente nublada, con ambiente húmedo e inicio de un nuevo proceso de ciclogénesis.

Además, el viento del este primero y del sudeste después irá ganando intensidad, con ráfagas que pueden superar los 40 km/h.

Las temperaturas también comenzarán a ceder. Se prevén mínimas cercanas a 18 °C y máximas que difícilmente superen los 23 °C.

Martes con inestabilidad y mejora hacia la noche

El martes continuará con tiempo inestable. Persisten las chances de lluvias y se suma la posibilidad de algunas tormentas aisladas.

También seguirá el ambiente ventoso, con temperaturas más frescas y escasa amplitud térmica. Los valores se moverán entre 20 y 22 °C durante gran parte de la jornada.

La mejora comenzará a insinuarse hacia el final del día, con tendencia a una disminución gradual de la nubosidad.

Desde el miércoles, aire más frío y tiempo estable

A partir del miércoles se instalará un período más estable, pero con una señal clara de cambio de estación: el regreso del aire frío.

Las temperaturas mínimas volverán a ubicarse entre 10 y 14 °C en el AMBA, mientras que las máximas quedarán por debajo de los 20 °C al menos hasta el cierre de la semana.

Se espera entonces que después de varios días con clima casi veraniego, el otoño buscará recuperar terreno.