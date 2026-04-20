Rige un alerta para 10 departamentos de Entre Ríos por tormenta y posible granizo

Diez departamentos entrerrianos están bajo alerta por tormenta este lunes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, y posible caída de granizo.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por tormenta para Entre Ríos que abarca los departamentos Paraná, Diamante, La Paz, Nogoyá, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador. El mismo rige para gran parte de la jornada de este lunes.
De acuerdo al informe, el área será afectada por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.
Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo, y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma localizada.
Lunes gris y arranque de una nueva ciclogénesis
Por su parte, el pronóstico elaborado por Meteored, anuncia un lunes con cara muy distinta a la del fin de semana. Se espera una jornada mayormente nublada, con ambiente húmedo e inicio de un nuevo proceso de ciclogénesis.
Además, el viento del este primero y del sudeste después irá ganando intensidad, con ráfagas que pueden superar los 40 km/h.
Las temperaturas también comenzarán a ceder. Se prevén mínimas cercanas a 18 °C y máximas que difícilmente superen los 23 °C.
Martes con inestabilidad y mejora hacia la noche
El martes continuará con tiempo inestable. Persisten las chances de lluvias y se suma la posibilidad de algunas tormentas aisladas.
También seguirá el ambiente ventoso, con temperaturas más frescas y escasa amplitud térmica. Los valores se moverán entre 20 y 22 °C durante gran parte de la jornada.
La mejora comenzará a insinuarse hacia el final del día, con tendencia a una disminución gradual de la nubosidad.
Desde el miércoles, aire más frío y tiempo estable
A partir del miércoles se instalará un período más estable, pero con una señal clara de cambio de estación: el regreso del aire frío.
Las temperaturas mínimas volverán a ubicarse entre 10 y 14 °C en el AMBA, mientras que las máximas quedarán por debajo de los 20 °C al menos hasta el cierre de la semana.
Se espera entonces que después de varios días con clima casi veraniego, el otoño buscará recuperar terreno.