 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Decisión de ANMAT

ANMAT retiró del mercado tres lotes de un lubricador ocular

La medida fue tomada debido a que los lotes mencionados no cumplen con los ensayos de aspecto y/o de pH.

6 de Diciembre de 2025
El lubricante ocular que fue sacado del mercado.
El lubricante ocular que fue sacado del mercado. Foto: Lacrigestina.

La medida fue tomada debido a que los lotes mencionados no cumplen con los ensayos de aspecto y/o de pH.

Retiraron del mercado tres lotes de un lubricador ocular. ANMAT informa que la firma BIOSINTEX S.A. ha iniciado, a solicitud de esta Administración Nacional, el retiro del mercado de tres lotes del producto rotulado como:

LACRIGESTINA / HIDROXIPROPILMETICELULOSA 300 mg/100 ml, solución oftálmica estéril, envase por 15 ml, Certificado N° 52330 con los siguientes lotes:

 

44724 con Vencimiento: 02/26

96694 con Vencimiento: 09/26

049X4 con Vencimiento: 10/26

 

El producto es utilizado como lubricante ocular.

 

Esta Administración Nacional se encuentra realizando el seguimiento del retiro del mercado e indica a la comunidad abstenerse de utilizar las unidades correspondientes a los lotes detallados. Fuente: ANMAT

Temas:

Anmat Lubricante ocular Lacrigestina
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso