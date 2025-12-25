Rescataron a una mujer inconsciente del agua en balneario de Concepción del Uruguay

Rescate en un balneario. Una rápida y coordinada intervención de los servicios de emergencia permitió asistir a una mujer que se encontraba inconsciente en el agua, en un episodio que generó preocupación entre los presentes en el balneario Itapé de Concepción del Uruguay, durante la tarde de Navidad. El hecho ocurrió este jueves 25 de diciembre, alrededor de las 17:50, y demandó un importante despliegue de recursos humanos y sanitarios.

Según se informó, personal de guardavidas detectó a una mujer que permanecía sin reacción dentro del agua, situación que activó de inmediato el protocolo de rescate. Los guardavidas ingresaron rápidamente y lograron extraerla del sector acuático, trasladándola de urgencia al puesto de sanidad del balneario para su atención inicial.

Una vez en la sala de primeros auxilios, la enfermera a cargo determinó que la joven había sufrido un episodio posconvulsivo. Gracias a la asistencia inmediata, la mujer pudo ser estabilizada en el lugar. Posteriormente, personal del servicio de emergencias médicas 107 procedió a su traslado al hospital Urquiza, donde quedó internada para una evaluación más completa y la atención médica correspondiente.

En el operativo trabajaron de manera conjunta efectivos de la Prefectura Naval Argentina, guardavidas del balneario, personal de la Policía de Entre Ríos y el equipo sanitario del 107. También participaron activamente la enfermera Mónica González y el paramédico Jonathan Barrios, quienes coordinaron las tareas para garantizar la seguridad y el bienestar de la afectada.

Desde el Municipio destacaron la importancia del servicio de guardavidas, recordando que la ciudad cuenta con 34 profesionales asignados para cubrir las guardias en los cuatro balnearios habilitados: Paso Vera, Banco Pelay, Itapé y la Isla del Puerto. Este dispositivo de prevención y respuesta resulta clave durante la temporada estival, cuando aumenta considerablemente la concurrencia de vecinos y turistas a los espacios recreativos.

Asimismo, se reiteró la necesidad de respetar las indicaciones y advertencias del personal de guardavidas, sanitaristas y fuerzas de seguridad que cumplen funciones en los balnearios. Las autoridades remarcaron que acatar las recomendaciones es fundamental para prevenir situaciones de riesgo y garantizar una estadía segura y sin sobresaltos.

Otro episodio de asistencia en Banco Pelay

En paralelo, se informó que durante la misma jornada se brindó asistencia sanitaria a otra mujer en el balneario Banco Pelay. En este caso, la persona sufrió una descompensación fuera del agua y fue atendida en el puesto sanitario del lugar. Tras recibir los primeros auxilios, logró recuperarse favorablemente y no fue necesario su traslado a un centro de salud, pudiendo regresar junto a su familia.

Los episodios registrados volvieron a poner en relieve la importancia de la prevención, la atención inmediata y la presencia permanente de personal capacitado en los balnearios, especialmente en jornadas de altas temperaturas y gran concurrencia, indicó La Pirámide.