Rescataron a nueve hermanitos víctimas de abusos, violencia y desnutrición

Nueve hermanos fueron rescatados durante allanamientos judiciales tras una denuncia por abusos, violencia extrema y abandono. Hay tres detenidos y las víctimas reciben asistencia médica y psicológica.
Una investigación judicial derivó en el rescate de nueve hermanos que vivían en condiciones de extrema vulnerabilidad y presuntamente eran víctimas de abusos sexuales, violencia física, abandono y desnutrición dentro de su entorno familiar. El procedimiento se realizó durante allanamientos en una vivienda ubicada en el paraje El Cruce, en el departamento Figueroa, provincia de Santiago del Estero.
Los operativos fueron ordenados por el juez de Control y Garantías, Sergio Guillet, y estuvieron encabezados por las fiscales Yésica Lucas y Vanina Aguilera, junto a personal de la División Trata de Personas, organismos provinciales y equipos de niñez y asistencia social. Como resultado, fueron detenidas tres personas: una pareja y uno de sus yernos.
La investigación se inició tras una denuncia presentada en abril por organizaciones civiles vinculadas a la protección de niños y víctimas de trata. A partir de esa presentación, la Justicia avanzó sobre una serie de hechos que eran comentados entre vecinos, quienes describían situaciones de aislamiento y condiciones de vida alarmantes dentro de la vivienda.
Allanamientos y situación de las víctimas
Durante los procedimientos, los investigadores encontraron a personas con discapacidad en condiciones precarias y detectaron signos de violencia física y abandono. Según trascendió, algunas de las víctimas presentaban bajo peso, lesiones y dificultades motrices o cognitivas. Dos de ellas debieron ser internadas tras el operativo.
De acuerdo con la causa judicial, los delitos investigados incluyen abuso sexual gravemente ultrajante, corrupción de menores, lesiones agravadas, abandono de persona y otros hechos cometidos contra menores y personas en situación de discapacidad.
Fuentes ligadas a la investigación señalaron que dentro del grupo familiar existía un fuerte control sobre los integrantes y un marcado aislamiento. Además, indicaron que los menores permanecían sometidos a situaciones de violencia y miedo, bajo un esquema de silencio impuesto dentro de la vivienda.
Tras el rescate, las víctimas quedaron bajo asistencia médica, psicológica y social. Equipos interdisciplinarios comenzaron a intervenir para garantizar atención sanitaria, contención emocional y seguimiento judicial.