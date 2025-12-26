Resaca de Navidad: qué le pasa al cuerpo y cómo aliviarla

Dolor de cabeza, náuseas y cansancio marcan el día después de los brindis. MPor qué ocurre la resaca y qué hacer para sentirse mejor.
Resaca de Navidad
El día después de Navidad muchas personas experimentan dolor de cabeza, boca seca, náuseas y un cansancio intenso que dificulta arrancar la jornada. Se trata de la resaca, una respuesta del cuerpo al consumo excesivo de alcohol durante las celebraciones.
Especialistas explican que la principal causa de la resaca es la deshidratación. El alcohol tiene un efecto diurético que provoca una mayor pérdida de líquidos y sales minerales, lo que genera sed extrema, fatiga y malestar general.
Qué le pasa al cuerpo después de beber alcohol
Desde el punto de vista médico, el alcohol es procesado en el hígado, donde se transforma en acetaldehído, una sustancia tóxica que provoca inflamación y afecta distintos órganos. Este proceso explica gran parte de los síntomas que aparecen horas después del consumo.
Además, el alcohol irrita la mucosa del estómago, aumentando la acidez y causando náuseas o ardor. A esto se suma la alteración del sueño: aunque muchas personas duermen varias horas, el descanso no es profundo ni reparador.
Consejos médicos para aliviar la resaca
Los profesionales coincidieron en que no existen soluciones inmediatas, pero sí medidas efectivas para aliviar los síntomas. La principal recomendación es hidratarse de manera constante con agua. También pueden utilizarse bebidas con sales minerales para reponer electrolitos.
El descanso es clave. Dormir lo suficiente ayuda al cuerpo a recuperarse y a eliminar toxinas. En cuanto a la alimentación, se aconsejan comidas livianas y de fácil digestión, como frutas, caldos, arroz o tostadas.
También se advierte sobre la automedicación. Algunos analgésicos pueden dañar el estómago o sobrecargar el hígado, que ya está trabajando intensamente para metabolizar el alcohol.
Cómo evitar la resaca en Año Nuevo
De cara a los festejos de Año Nuevo, se recomienda un consumo moderado de alcohol y alternar este tipo de bebidas con agua y no beber con el estómago vacío.
Evitar mezclar distintos tipos de alcohol y respetar los tiempos de descanso son otras medidas clave. La resaca, remarcaron, no es solo una molestia pasajera, sino una señal de alerta del cuerpo frente a los excesos.