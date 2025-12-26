 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Salud y excesos en las fiestas

Resaca de Navidad: qué le pasa al cuerpo y cómo aliviarla

Dolor de cabeza, náuseas y cansancio marcan el día después de los brindis. MPor qué ocurre la resaca y qué hacer para sentirse mejor.

26 de Diciembre de 2025
La resaca tras los brindis de Navidad
La resaca tras los brindis de Navidad

Dolor de cabeza, náuseas y cansancio marcan el día después de los brindis. MPor qué ocurre la resaca y qué hacer para sentirse mejor.

Resaca de Navidad

 

El día después de Navidad muchas personas experimentan dolor de cabeza, boca seca, náuseas y un cansancio intenso que dificulta arrancar la jornada. Se trata de la resaca, una respuesta del cuerpo al consumo excesivo de alcohol durante las celebraciones.

 

Especialistas explican que la principal causa de la resaca es la deshidratación. El alcohol tiene un efecto diurético que provoca una mayor pérdida de líquidos y sales minerales, lo que genera sed extrema, fatiga y malestar general.

 

Qué le pasa al cuerpo después de beber alcohol

Desde el punto de vista médico, el alcohol es procesado en el hígado, donde se transforma en acetaldehído, una sustancia tóxica que provoca inflamación y afecta distintos órganos. Este proceso explica gran parte de los síntomas que aparecen horas después del consumo.

 

Además, el alcohol irrita la mucosa del estómago, aumentando la acidez y causando náuseas o ardor. A esto se suma la alteración del sueño: aunque muchas personas duermen varias horas, el descanso no es profundo ni reparador.

Consejos médicos para aliviar la resaca

Los profesionales coincidieron en que no existen soluciones inmediatas, pero sí medidas efectivas para aliviar los síntomas. La principal recomendación es hidratarse de manera constante con agua. También pueden utilizarse bebidas con sales minerales para reponer electrolitos.

 

El descanso es clave. Dormir lo suficiente ayuda al cuerpo a recuperarse y a eliminar toxinas. En cuanto a la alimentación, se aconsejan comidas livianas y de fácil digestión, como frutas, caldos, arroz o tostadas.

 

También se advierte sobre la automedicación. Algunos analgésicos pueden dañar el estómago o sobrecargar el hígado, que ya está trabajando intensamente para metabolizar el alcohol.

 

Cómo evitar la resaca en Año Nuevo

De cara a los festejos de Año Nuevo, se recomienda un consumo moderado de alcohol y alternar este tipo de bebidas con agua y no beber con el estómago vacío.

 

Evitar mezclar distintos tipos de alcohol y respetar los tiempos de descanso son otras medidas clave. La resaca, remarcaron, no es solo una molestia pasajera, sino una señal de alerta del cuerpo frente a los excesos.

Temas:

resaca de Navidad Alcohol fiestas salud consejos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso