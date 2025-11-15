Renovaron la alerta naranja por tormentas para Entre Ríos y otras seis provincias este domingo

Confirmaron que se mantiene vigente la alerta naranja por tormentas para Entre Ríos y otras seis provincias para este domingo. Así lo dio a conocer en el último informe publicado.

Según advierte el SMN, desde este sábado por la noche se anticipan ráfagas de viento y fuertes lluvias para todo el territorio entrerriano, a excepción de los departamentos Federal, Federación, Feliciano y San Salvador.

Con el correr de las horas, la alerta elevará su rango a naranja, considerándose que podría haber en área “tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 90 km/h. y, principalmente, caída de granizo de diversos tamaños. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”.

La zona afectada por lluvias y vientos fuertes. Foto: SMN.

Otras provincias afectadas por la alerta naranja

Todo el territorio de Corrientes y parte de Misiones, Chaco, Formosa, Córdoba, Santa Fe y un pequeño sector de Buenos Aires. Todas ellas tendría un caudal de agua que superaría los 50 milímetros de agua desde la madrugada del domingo hasta parte de la noche.

En alerta amarilla, un nivel más bajo, se encontrarán las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y otra parte de Córdoba.

Por último, en el país también habrá vientos fuertes principalmente para las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, La Pampa, San Luis y San Juan, advirtió el SMN.

Foto: Archivo.

¿Qué pasará en la Fiesta de Disfraces esta noche?

Según el SMN, pronosticó una probabilidad del 70 al 100% de chances de que haya tormentas y chaparrones de gran intensidad desde horas de la noche. Cabe destacar que la organización del evento masivo surgido en Paraná, finalmente, decidió atrasar el inicio del evento a las 23:59 horas.

A su vez, la inestabilidad se mantendría durante gran parte del domingo, sosteniéndose mínimas de 15 grados en la madrugada con chaparrones fuertes, disminuyendo hacia al mediodía con algunas lloviznas. La temperatura en el predio no superaría los 23ºC, confirmó el SMN.