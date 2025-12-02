Refuerzan la prevención del sarampión y recuerdan qué síntomas deben motivar consulta

El Ministerio de Salud de Entre Ríos informó que, si bien en las últimas semanas se registraron notificaciones por sospechas de sarampión, hasta el momento no existen casos confirmados en la provincia. Las autoridades sanitarias reforzaron la vigilancia epidemiológica ante el contexto regional y pidieron a la población mantener al día el calendario de vacunación.

En diálogo con Elonce, el director de Epidemiología de Entre Ríos, Diego Garcilazo, indicó que “hemos tenido algunos casos sospechosos, lo que incrementó las notificaciones, pero hasta el momento no registramos casos confirmados. La mayoría ya fue descartada y continuamos con la vigilancia epidemiológica”.

El funcionario explicó que el monitoreo continuará activo, especialmente debido a la presencia de brotes en otros países y al riesgo de reintroducción del virus en la Argentina.

Director de Epidemiología de Entre Ríos, Diego Garcilazo

Cuándo consultar y cuáles son los síntomas

Garcilazo detalló la importancia de actuar rápidamente ante la aparición de signos compatibles con la enfermedad. En este sentido, señaló que “ante la presencia de síntomas compatibles, lo recomendable es aislarse y luego consultar a un profesional o acudir a un centro de salud u hospital, para que se evalúen los signos, que pueden incluir fiebre, un cuadro similar a un resfrío y la aparición de manchas en la piel”.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite por vía aérea y que puede causar complicaciones graves, especialmente en niñas, niños y personas no vacunadas. La prevención se basa fundamentalmente en la vacuna triple viral, incluida en el calendario nacional y disponible de manera gratuita en todos los efectores públicos.

Recomendaciones para la comunidad

Desde el Ministerio de Salud se reiteró la importancia de:

Verificar el esquema de vacunación, especialmente en niñas y niños.

No asistir a la escuela o al trabajo si se presentan síntomas compatibles.

Consultar de inmediato para una evaluación adecuada.

Evitar la automedicación.

El área de Epidemiología recordó que se encuentra disponible para acompañar la investigación de cada caso sospechoso y reforzó la necesidad de sostener una vigilancia activa en toda la provincia.