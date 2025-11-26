 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Están bajo “seguimiento”

En Gualeguaychú hay seis personas que viajaron en el colectivo que llevaba pasajeros con sarampión

Un total de seis personas están “en seguimiento” en la ciudad de Gualeguaychú por haber viajado en el ómnibus que llevaba pasajeros de Uruguay con sarampión.

26 de Noviembre de 2025
El subsecretario de Salud de Gualeguaychú, Pablo Alfaro, informó que se encuentran “en seguimiento” seis personas que se trasladaron durante el pasado fin de semana largo en el mismo colectivo que las personas oriundas de Uruguay, con sarampión.

 

Son cuatro adultos y dos menores que “compartieron el mismo espacio, del colectivo de las 21:16, y se bajaron en Gualeguaychú”, precisó.

 

Las personas tienen un seguimiento telefónico desde Epidemiología de Entre Ríos. Alfaro reveló que tuvo que ir un enfermero “disfrazado” como en los tiempos del COVID, para visitar a una persona en Gualeguaychú. “Es un virus muy contagioso, el segundo después del Covid”, detalló.

Asimismo, el profesional remarcó que, en las últimas horas, se continúa trabajando para localizar a quienes hayan viajado en el mismo ómnibus de la empresa San José S.R.L. el día sábado 15 de noviembre, en el tramo Retiro-Federación. La unidad, además tuvo paradas en varias ciudades entrerrianas.

 

El viaje incluyó Buenos Aires, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón, Concordia y Federación.

 

Alfaro dijo que todo se originó en cuatro ciudadanos uruguayos que fueron y volvieron a Bolivia y emprendieron el regreso desde la terminal de Retiro, y al llega a su país se confirmó que tienen sarampión.

 

La enfermedad provoca manchas en la piel, fiebre, mocos en los ojos, en la nariz y tos en la garganta. “Es un paciente que luce totalmente enfermo”, indicó a Radio Máxima.

 

En tanto, en los menores de los cinco años, causa meningoencefalitis, encefalitis, ceguera y en casos muy graves, muerte. Instan a cumplimentar el calendario de vacunación.

 

Temas:

Gualeguaychú sarampion Uruguay colectivos
Últimas noticias

Noticias destacadas

