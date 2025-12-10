Especialista brindó recomendaciones para disfrutar las fiestas cono una cena saludable

REDACCIÓN ELONCE
La nutricionista Valentina Franchi brindó a Elonce las pautas fundamentales para disfrutar las fiestas de fin de año de manera saludable. La clave pasa por la planificación, mantener el orden diario, no saltear comidas y aplicar el concepto del "límite físico" para evitar los excesos .
A medida que el calendario avanza hacia la Navidad y el fin de año, la preocupación por los excesos en la mesa navideña y las reuniones sociales comienza a instalarse.
La nutricionista Valentina Franchi visitó los estudios de Elonce para abordar esta problemática y ofrecer herramientas para gestionar la alimentación durante un período que, según describe, es "una época del año bastante difícil, en el sentido que se juntan las despedida de años, reuniones, cierres, las fiestas [de fin de año] y las vacaciones".
La profesional subrayó que el error más frecuente que se comete es saltear comidas durante el día con la intención de "comer todo" por la noche en el evento. "Ese es el peor error que cometemos generalmente", aseguró Franchi.
En ese sentido, la recomendación principal es mantener un orden, no saltear las comidas y procurar que las ingestas diurnas sean "bien completas para llegar también a la cena un poco más tranquilo, sin tanta ansiedad".
Planificación y manejo de enfermedades crónicas
Franchi enfatizó que el cuidado debe sostenerse durante todo el año, incluyendo la actividad física y el consumo de agua. La relevancia de la moderación se incrementa en el contexto actual, donde se observa un auge de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión.
"Por ahí en personas con estas enfermedades se tiende a complicar aún más", comentó la nutricionista.
Para el día específico del evento, Navidad o Año Nuevo, la especialista aconsejó una planificación alimentaria estratégica. "Si yo, en la noche, pienso que voy a comer muchas harinas, durante el día [debo] tratar de consumir más verduras, más frutas, más proteínas, como ser el huevo, el pollo, unas comidas más livianas", detalló.
Para Franchi, la anticipación y el orden son fundamentales: "Planificar, ordenarse, anticipar la jugada", dijo.
Recomendaciones para la mesa y control de porciones
Al momento de diagramar el menú festivo, la nutricionista instó a sumar vegetales y optar por platos principales, e incluso entradas, más livianas y frescas, considerando que la región es de temperaturas elevadas. "Es fundamental sumar la verdura, pensar en un postre como la ensalada de frutas", sugirió.
Para evitar el consumo desmedido, la especialista compartió un consejo práctico para sus pacientes: el límite físico. "Si yo pongo un plato y me sirvo en el plato, yo voy a saber, o voy a darme cuenta, de cuánto estoy comiendo. Si yo no pongo en el plato las cantidades, no sé cuánto como al final de la fiesta o del evento", explicó.
El desafío del alcohol y la ansiedad
El consumo de bebidas alcohólicas representa otro de los puntos críticos de las celebraciones. Franchi recomendó no iniciar la ingesta demasiado temprano, ya que alargar el tiempo de consumo significa acumular más calorías. La estrategia es alternar.
"Si yo, por ejemplo, tomo agua durante la comida y dejo el alcohol para el brindis y después del brindis, también alterno con alguna copa de agua entre medio, le estoy ganando al tiempo", afirmó.
El agua es crucial, ya que el alcohol deshidrata, además de sus efectos calóricos.
Respecto a las alternativas al alcohol, la nutricionista advirtió sobre el error de reemplazarlo con aguas saborizadas o gaseosas: "Aunque no tengan azúcar, o sean de bajo azúcar, subo sodio", sostuvo, lo cual intensifica los problemas para personas con hipertensión.
Finalmente, sobre la ansiedad que se intensifica al cierre del año, Franchi asoció su incremento al desorden de horarios y la alteración del ritmo circadiano. "Tendemos a ponernos más ansiosos [porque] desordenamos los horarios. Dormimos más tarde", señaló.
Respetar el reloj biológico ayuda a "controlar un poco el estrés" y la ansiedad.
La especialista concluyó que una sola comida fuera de lo habitual no tiene un impacto significativo si se mantuvo el orden el resto del año, aunque sí puede generar retención de líquido o inflamación.
Opciones saludables para el verano y niños
De cara a la temporada de verano y pensando en la alimentación de los niños, Franchi destacó la importancia de las frutas y verduras por su aporte de agua, vitaminas, minerales y fibra.
Recomienda que las colaciones sean livianas para evitar los golpes de calor y malestares gastrointestinales típicos de la época. "Los chicos también necesitan andar livianos", aseguró.