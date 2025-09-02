 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Marcharon a la Departamental de Escuelas de Diamante

Problemas edilicios en escuela de Diamante: “Es una situación crítica que requiere una solución urgente”

La comunidad educativa de la escuela Independencia de Diamante reclamó a través de Elonce una solución inmediata para garantizar el servicio de comedor y la seguridad de los alumnos, así como la reparación de los problemas eléctricos y estructurales del edificio.

2 de Septiembre de 2025
REDACCIÓN ELONCE

La comunidad educativa de la Escuela Nº 1 “Independencia” de Diamante se movilizó este martes hacia la Dirección Departamental de Escuelas, donde presentaron un documento reclamando soluciones urgentes a los problemas de infraestructura que registra el edificio educativo. Posteriormente, alumnos, padres y docentes marcharon a la municipalidad de Diamante, donde fueron recibidos por el intendente, Ezio Gieco, y otros funcionarios municipales.

 

Se recodará que el establecimiento de calle Urquiza 275 de la ciudad de Diamante se vio afectado por el colapso del techo en la zona del comedor durante el último fin de semana, luego de las intensas lluvias que superaron los 90 milímetros.

 

El hecho, que no dejó heridos, puso en evidencia el deterioro edilicio del establecimiento, donde ya se habían denunciado filtraciones, problemas eléctricos y fallas estructurales.

 

Durante la movilización de este martes, padres y docentes advirtieron que el riesgo es constante y que en el pasado ya se registraron accidentes menores con personal escolar.

 

"En esta ocasión no hubo heridos, aunque en el pasado sí resultaron lastimados algunos docentes. Han ocurrido otros pequeños accidentes que, afortunadamente, no pasaron a mayores. Puntualmente, docentes relataron que en días de lluvia corre agua por algunas cajas de electricidad, lo que provoca chisporroteos y cortes frecuentes de energía en la escuela. Además, parte del baño presenta filtraciones: hay sectores con paredes que tienen electricidad, pero no agua. Se trata de una situación crítica que requiere una solución urgente, más aún porque el sector que se derrumbó corresponde al comedor escolar, donde los chicos reciben a diario su comida”, expuso Horacio Grancelli, padre de un alumno.

 

Posibles respuestas al reclamo

 

Desde la Dirección Departamental de Escuelas de Diamante se comprometieron a gestionar respuestas, mientras que el municipio ofreció espacios alternativos y reiteró que ya habían elevado un pedido al gobierno provincial para atender las falencias edilicias.

"Desde la Departamental de Escuelas de Diamante señalaron que, más allá de comprometerse a realizar gestiones, los problemas llevan bastante tiempo sin resolverse. Se habían aplicado algunas medidas paliativas, aunque insuficientes, y en el último año la situación se agravó de manera considerable. Incluso, en febrero ya se habían presentado reclamos formales que no fueron atendidos. Por su parte, la municipalidad -con la predisposición del intendente- se comprometió a disponer de espacios alternativos y a realizar gestiones inmediatas para resolver la urgencia del comedor escolar, así como también atender los problemas de electricidad en las paredes y el riesgo de derrumbe".

 

Presuntas amenazas a docentes

 

En la oportunidad, Grancelli denunció además que algunos docentes habrían recibido advertencias de posibles sanciones si visibilizaban el reclamo. “Nos solidarizamos con los maestros y pedimos garantías para que no sufran represalias”, expresó.

 

"Cuando llegamos alrededor de las 7.10 de la mañana, los docentes estaban reunidos en la escalera de la escuela y manifestaron que no podían salir. Allí comenzaron a contar lo ocurrido. Se les sugirió que también informaran a sus sindicatos. La situación resultó llamativa, ya que los docentes denunciaron haber recibido amenazas de sanciones o sumarios. Algunos suplentes señalaron que incluso se les advirtió que podrían perder sus suplencias. Según lo relatado, estas advertencias habrían surgido por pedido de la Directora Departamental de Escuelas o de un personal administrativo que la acompañaba”, explicó Grancelli.

 

Y agregó: “Los padres solicitamos que se aclare el origen de estas notificaciones, que habrían llegado por mensajes de texto o en forma verbal. Además, expresamos nuestro compromiso de apoyar a los docentes, remarcando que no deben ser sancionados por una situación de la que no son responsables".

Temas:

Diamante escuela Independencia derrumbe Reclamo problemas edilicios comedor escolar
Últimas noticias

Noticias destacadas

