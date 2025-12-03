 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Más de 65 árbolitos y 70 emprendedores formarán parte del Paseo Navideño en General Ramírez

3 de Diciembre de 2025
REDACCIÓN ELONCE

Este domingo 7 de diciembre, General Ramírez inaugurará una nueva edición del Paseo Navideño, con más de 65 arbolitos creados por instituciones locales y una feria con más de 70 emprendedores. A las 21 será el encendido simultáneo, confirmó la intendenta Flavia Pamberger a Elonce.

La Municipalidad de General Ramírez anunció que este domingo 7 de diciembre se inaugurará una nueva edición del Paseo Navideño, una propuesta ya instalada como tradición comunitaria. El recorrido se extenderá sobre el Bulevar San Martín, desde el pasaje Eloy Elsesser hasta la Plaza San Martín, donde más de 65 instituciones exhibirán sus arbolitos realizados con distintas técnicas y materiales.

 

La apertura coincidirá con la Feria Navideña, que este año reunirá a más de 70 emprendedores locales y a comercios del área céntrica. La feria abrirá a las 19 y el encendido simultáneo de los árboles se realizará a las 21.

Un paseo ampliado y un fuerte acompañamiento comunitario

 

Al respecto, la intendenta de General Ramírez, Flavia Pamberger, destacó a Elonce la magnitud de esta tercera edición de la propuesta municipal, junto a vecinos, asociaciones e instituciones de la localidad. "Serán más de 65 árboles que estarán apostados en lo que es el predio de la biblioteca y también sobre las plazoletas de Avenida San Martín y Plaza San Martín. "Alrededor de las 21 horas se van a estar encendiendo todos a la vez”, confirmó.

 

La Municipalidad entrega las estructuras metálicas para el armado de los árboles y cada institución aporta su creatividad, "su propia impronta”.

Feria, música y gastronomía para toda la familia

 

Además del paseo, en la zona céntrica se desarrollará la Feria Navideña, que reunirá a más de 70 emprendedores con stands de regalos y productos de temporada. También participarán comercios locales con propuestas especiales para la fecha.

 

Habrá patio gastronómico sobre calle Belgrano, un Espacio Gurises con juegos y actividades para las infancias y un escenario con presentaciones musicales. “El Ensamble Ramírez Festeja va a estar acompañándonos con canciones populares y habrá un cierre musical con el grupo El Ritmo”, detalló la intendenta.

Paseo Navideño en General Ramírez: los detalles de la propuesta para este domingo

Un impacto regional que crece cada año

 

Desde su primera edición, el Paseo Navideño se convirtió en un atractivo para vecinos de la ciudad y comunidades cercanas. “Recibimos visitantes de toda la zona. Es un evento que va tomando vida propia”, afirmó Pamberger. La propuesta también impulsa la economía local: “Es una linda vidriera para emprendedores y comerciantes, para que quienes asistan puedan comprar los regalitos de Navidad y apoyar el comercio local”.

La tercera edición del Paseo Navideño podrá recorrerse durante todo diciembre y quedará instalada como un espacio de disfrute para vecinos y visitantes.

paseo navideño General Ramírez
