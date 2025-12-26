Quini 6 de $12 millones en María Grande: es el segundo premio de la semana en esa localidad

La fortuna volvió a sonreírle a un apostador de Entre Ríos que resultó ganador en la modalidad Siempre Sale del Quini 6 y se aseguró un premio individual superior a los 12 millones de pesos, según los resultados del sorteo realizado este miércoles.

De acuerdo a la información confirmada por Elonce con el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS), la boleta premiada fue jugada en una agencia de tómbola Nº 22 “El acierto” de la localidad de María Grande. El sorteo dejó un total de 22 ganadores en todo el país, uno de ellos entrerriano.

En la modalidad Siempre Sale, que permite ganar con seis, cinco o cuatro aciertos, los números sorteados fueron 43, 31, 06, 30, 13 y 24. En esta oportunidad hubo 22 ganadores y cada uno se llevó un premio de $12.237.875,80.

El dato no pasó inadvertido en la región, ya que en el sorteo anterior del Quini 6, realizado el domingo 21 de diciembre, también se había registrado un premio importante en una agencia de la misma localidad, lo que volvió a poner a María Grande en el centro de la atención de los apostadores.

Agencia de tómbola Nº 22 “El acierto” de María Grande (foto Elonce)

En diálogo con Elonce, el responsable de la agencia de tómbola Nº 22 de María Grande, Miguel Ángel Albarenque, calificó el hecho como “una excelente noticia, porque se trata del segundo premio importante que sale en la localidad en la semana”.

El agenciero se mostró conforme con la repercusión que generó el premio y expresó: “Estoy muy contento porque uno de los cupones ganadores se haya vendido en nuestra agencia”.

Albarenque explicó además cómo debe proceder el ganador para cobrar el premio. “El ganador debe retirar el dinero en IAFAS. A partir de un monto casi simbólico, que es desde los 1.333 pesos, se hacen los descuentos de ley, y por eso tienen que concurrir hasta la ciudad de Paraná, pero el monto bien justifica hacer un viajecito”, indicó.

Consultado sobre el balance del año en materia de apuestas, el responsable de la agencia señaló que “en lo que se refiere a Quini 6, las ventas son bastante regulares”. No obstante, aclaró que “cuando hubo un sorteo especial por Navidad, se vendió más, y gracias a Dios hubo un premio en María Grande, lo que despertó el entusiasmo entre los apostadores de la localidad”.

Según relató, incluso apostadores de localidades vecinas se acercaron a jugar. “Hoy vino una vecina de Cerrito porque los premios están saliendo en María Grande. Todo eso nos da un plus a favor”, afirmó.

Finalmente, Albarenque remarcó la importancia de que los apostadores revisen sus boletas. “Esperamos que esta comunicación sirva para que quienes jugaron revisen los números y controlen sus boletas”, concluyó.

El sorteo del Quini 6, en su modalidad Siempre Sale, dejó así un nuevo ganador entrerriano y volvió a posicionar a María Grande como un punto destacado dentro del mapa de las apuestas en la provincia.