“Que se pudran en la cárcel”, el ruego de la mamá de Sofía Delgado

Luego de más de 15 días de estar desaparecida, en la madrugada de este viernes, la policía halló el cuerpo de Sofía Delgado en un camino rural de Ricardone, en la provincia de Santa Fe.

Hasta el momento hay cinco detenidos y los investigadores dieron con el cuerpo tras el quiebre de uno de ellos que dio precisiones del lugar donde estaba el cadáver, que fue encontrado atado de pies y manos y en un avanzado estado de descomposición.

“Que se pudran en la cárcel”

Claudina, la madre de Sofía, se presentó en el Instituto Médico Legal para reconocer el cuerpo de su hija y pidió justicia. "No puede seguir pasando esto, ni en San Lorenzo ni ninguna otra parte del país. Basta. Quiero que se pudran en la cárcel todos estos hijos de re mil putas que tuvieron que ver con esto”, afirmó.

La madre de Sofía Delgado

Conteniendo las lágrimas y en tono de voz sereno pero firme, Claudina expresó que “hace 15 días que estoy pidiendo por mi hija. Toda la Argentina sabía que mi hija estaba desaparecida y ellos no se enteraron. Lo único que pido es justicia. Que el juez o el fiscal, o el que corresponda, que le ponga carátula que corresponda. Pero quiero que esto marque un precedente”, remarcó.

En el momento del reconocimiento del cuerpo, Claudina estaba acompañada por familiares y también por el intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo.

“Que no me vengan con que estos tipos se drogaban. No me importa. Quiero que se pudran en la cárcel todos los que estuvieron en contacto con mi hija esa noche”, reclamó.

Claudina dijo que no sentía “ni bronca ni dolor. No puedo hablar desde el dolor porque no puedo describir el dolor que tengo. No lo quiero libre a ninguno. No los conozco, espero no conocerlos. Lo único que pido es justicia. Que el juez marque un precedente. No puede seguir pasando esto, ni en San Lorenzo ni ninguna otra parte del país. Basta”.

Finalmente, la mujer afirmó: “voy a seguir luchando, no bajaré los brazos para pedir justicia por mi hija y por cuanta chica le pase. Esto no puede quedar así. Fue un desastre. Todo el mundo me está apoyando, pero necesito que estos tipos se pudran en la cárcel”. (La Capital)