“Si duele no es normal”: qué es la endometriosis y por qué puede tardar hasta 10 años en diagnosticarse

El dolor intenso durante la menstruación no debería naturalizarse y puede ser una señal de endometriosis, una enfermedad crónica y progresiva que puede afectar seriamente la calidad de vida y la fertilidad. Así lo explicó a Elonce la doctora Mercedes Cabrera, directora médica y fundadora de Havva, centro de medicina ginecológica y fertilidad de Paraná, junto a Natalia Frate, paciente e integrante de Endometriosis Entre Ríos.

Ambas remarcaron la importancia de avanzar en el diagnóstico temprano y visibilizar una enfermedad cuyos síntomas durante años fueron asociados erróneamente con molestias consideradas habituales durante el ciclo menstrual.

“Es una palabra que quizás es difícil de pronunciar, pero debe ser para todo el mundo, cuando escucha esta palabra, el sinónimo de dolor”, comenzó explicando Cabrera.

“Si duele no es normal”

La especialista cuestionó la idea instalada durante generaciones de que las menstruaciones necesariamente deben estar acompañadas por dolor. “Toda la vida entendimos que los ciclos menstruales, que las menstruaciones con dolor, eran lo normal y nos acostumbramos a que si duele, es como tiene que ser”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó: “Cuando uno tiene un ciclo menstrual, durante el proceso de menstruación la mujer no debería sentir dolor”.

Frate resumió el mensaje que buscan transmitir desde la agrupación con una frase que también lleva en su remera: “Si duele no es normal”.

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Una paciente contó cómo comenzaron sus síntomas

Frate relató que comenzó a experimentar síntomas desde la adolescencia, principalmente cuando llegaba su período menstrual.

“Desde la adolescencia, con síntomas de dolor y molestias, siempre que llegaba tu período menstrual venía con mucho dolor e imaginabas que venía una situación muy difícil”, recordó.

Pero las manifestaciones no se limitaban al dolor menstrual. También experimentaba alteraciones gastrointestinales y otros problemas físicos.

“Realmente eran bastante invalidantes. El dolor no solamente es una cuestión que se trabaja con un diagnóstico, sino que también tiene que ver con lo que sentimos y cada una lo padece y lo pasa de una forma diferente cada mes”, explicó.

Por qué puede demorarse el diagnóstico

Cabrera definió a la endometriosis como “una enfermedad crónica, invalidante y evolutiva” y sostuvo que uno de los principales problemas para diagnosticarla es el desconocimiento.

Según explicó, detectar la enfermedad tempranamente permite iniciar un tratamiento y reducir las posibilidades de progresión.

“Si nosotros hacemos un diagnóstico precoz con un tratamiento adecuado, lo que evitamos es la progresión de la enfermedad”, indicó.

La especialista señaló que pueden transcurrir entre ocho y diez años hasta alcanzar un diagnóstico, debido, entre otros factores, a la naturalización de los síntomas desde la adolescencia.

Síntomas que pueden alterar la vida cotidiana

Cabrera explicó que el avance de la enfermedad puede limitar diferentes aspectos de la vida diaria de las pacientes. “Hay pacientes que no pueden concurrir al gimnasio, no pueden ir al colegio, no pueden ir a trabajar, no pueden hacer su vida normal”, enumeró.

Además del dolor abdominal, pueden aparecer alteraciones intestinales, dolores corporales y otras manifestaciones.

Por ese motivo, destacó que actualmente se plantea un abordaje integral, en el que pueden participar distintos profesionales, como especialistas en ginecología, nutrición, medicina del dolor y medicina reproductiva.

La importancia de detectar la enfermedad a tiempo

Frate destacó que uno de los objetivos de la agrupación es lograr una normativa que reconozca la enfermedad y facilite un diagnóstico temprano.

“La detección temprana es lo que a nosotras nos quita tiempo de todo un proyecto de vida, porque muchas veces están involucrados nuestros trabajos, las relaciones sociales y todo lo que involucra nuestro día a día”, señaló.

También explicó que muchas pacientes atraviesan numerosas consultas y estudios antes de obtener una respuesta. “Hay una búsqueda constante. Conozco varias pacientes que van buscando terapias alternativas, formas de poder compensar o alivianar ese dolor, buscar respuestas”, manifestó.

Cómo puede afectar la fertilidad

Otro de los aspectos abordados fue la relación entre endometriosis y fertilidad.

Cabrera explicó que uno de los órganos que puede verse comprometido es el ovario. “Disminuye la reserva ovárica de la paciente, compromete la calidad de los óvulos y también disminuye lo que tiene que ver con el proceso de implantación del embrión dentro del útero”, detalló.

Por este motivo, aseguró que la endometriosis es una de las patologías que encuentran habitualmente quienes trabajan en medicina reproductiva.

Una enfermedad que puede avanzar sobre otros órganos

La médica advirtió que la endometriosis puede progresar y comprometer estructuras vecinas. “El dolor es progresivo e invalidante y va comprometiendo órganos vecinos”, explicó.

Según señaló, existen pacientes que requieren intervenciones quirúrgicas complejas debido al avance de la enfermedad sobre diferentes órganos. “Hay pacientes que pierden hasta ciertas estructuras, como el intestino, en cirugías. Las cirugías son muy invasivas porque la enfermedad va avanzando y va comprometiendo vejiga, intestino, todo lo que está por delante”, sostuvo.

Incluso mencionó que ha atendido casos en los que la enfermedad alcanzó otros órganos: “Yo tengo pacientes con endometriosis en pulmón. Es una enfermedad que puede afectar cualquier tipo de órgano”.

Qué busca la ley de endometriosis en Entre Ríos

Frate explicó que Endometriosis Entre Ríos trabaja para impulsar una legislación provincial que contemple diferentes aspectos de la enfermedad.

Entre los objetivos mencionó el reconocimiento de la patología, la visibilización, concientización, diagnóstico temprano, capacitación de profesionales y acceso al tratamiento.

Cabrera agregó que contar con una legislación también podría favorecer la cobertura de los tratamientos.

“Hay veces que nosotros accedemos ya a pacientes con una endometriosis muy avanzada y los tratamientos a veces no están al alcance de las pacientes. Tener también la ley permite la cobertura, que todas puedan acceder a un tratamiento indicado, porque cada una tiene su propio tratamiento”, explicó.

Conversatorio “Endometriosis: visibilidad, derechos y salud pública”, impulsado por la Cámara de Diputados de Entre Ríos y la Agrupación Endometriosis Entre Ríos.-

El proyecto llegó a la Cámara de Diputados

Integrantes de la agrupación participaron recientemente de una actividad en la Cámara de Diputados vinculada con el proyecto de ley impulsado inicialmente por el diputado Juan Manuel Rossi.

Frate explicó que fueron convocadas para exponer el trabajo que vienen desarrollando y explicar las dificultades que atraviesan las pacientes.

“Era poder llegar ahí para visibilizar, para concientizar sobre el tema de la enfermedad, para que se pueda conocer y desde ese espacio poder llegar a todas las personas y, más que nada, a las mujeres para que puedan entender el alcance de todo esto”, sostuvo.

El objetivo, explicó, es que quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones conozcan la problemática y que el proyecto avance. “Que realmente pueda contemplar no solamente la cuestión de los derechos, sino la calidad de vida de todas las que estamos impulsando esto”, concluyó.

Tanto Cabrera como Frate insistieron en que uno de los primeros pasos para mejorar el diagnóstico es dejar de considerar inevitable o normal el dolor menstrual intenso y consultar ante síntomas que afecten las actividades cotidianas.