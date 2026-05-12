Mañanas muy frías y tardes agradables marcarán el pronóstico de esta semana

La circulación de aire frío ya se instaló sobre gran parte de la zona central de Argentina y será la principal característica meteorológica de esta semana. Las bajas temperaturas se harán sentir especialmente durante las primeras horas del día, con heladas de variada intensidad sobre amplios sectores de la región pampeana, Cuyo y parte del Litoral.

La estabilidad atmosférica será otro de los rasgos dominantes de los próximos días. La presencia de aire seco en las capas bajas de la atmósfera limitará de manera significativa el desarrollo de nubosidad y la ocurrencia de precipitaciones. Esto favorecerá jornadas con cielo mayormente despejado, buena amplitud térmica y condiciones ideales para el avance de la cosecha gruesa en muchas áreas productivas.

En este contexto, el viento del sector norte comenzará a ganar protagonismo de manera gradual a partir de mitad de semana. Si bien este cambio en la circulación permitirá un lento ascenso térmico, las mañanas seguirán siendo frías y con riesgo de heladas, especialmente en zonas rurales y bajos topográficos.

Heladas recurrentes y lento aumento de temperatura

Durante el martes, las temperaturas mínimas sobre la franja central del país se ubicarán entre 4 ºC y 8 ºC, mientras que las máximas oscilarán entre 14 ºC y 18 ºC. Los valores más bajos volverán a concentrarse sobre el sur de Córdoba, La Pampa, centro y sur de Buenos Aires y sectores de San Luis.

En Entre Ríos, el frío se hará sentir con intensidad principalmente en departamentos del centro y sur provincial, donde no se descartan heladas débiles a moderadas.

Las heladas tendrán características moderadas a localmente fuertes en áreas rurales, principalmente por la combinación de cielo despejado, viento débil y baja humedad. Este tipo de escenario favorece un marcado enfriamiento nocturno, típico de las masas de aire frío de origen polar durante el otoño.

Hacia el viernes, el progresivo ingreso de aire más templado desde el norte provocará un aumento más evidente de las temperaturas. Las mínimas se ubicarán entre 12 ºC y 16 ºC, mientras que las máximas alcanzarán entre 22 ºC y 26 ºC en gran parte de la región central, generando tardes mucho más templadas respecto al inicio de la semana, indica el pronóstico elaborado por Leonardo De Benedictis, de Meteored.

Semana estable y con pocas chances de lluvia

El predominio de condiciones estables será una constante durante prácticamente toda la semana. La atmósfera continuará mostrando bajos niveles de humedad, lo que dificultará la formación de sistemas de precipitación organizados sobre el centro del país.

Por el momento, solo aparece una baja probabilidad de lluvias aisladas hacia el próximo sábado sobre algunos sectores de la franja central. De todas maneras, todavía se trata de una situación muy preliminar y, en caso de concretarse, los acumulados previstos serían escasos, con registros muy pobres y de distribución irregular.

Desde el punto de vista agropecuario, este escenario resulta favorable para el avance de la cosecha de soja y maíz en muchas regiones productivas. La persistencia de tiempo estable permitirá mejorar las condiciones de piso y reducir las interrupciones por humedad, aunque las heladas podrían generar impacto puntual sobre cultivos sensibles y pasturas en sectores del centro y sur del país.

Pronóstico del tiempo para Paraná

El pronóstico del tiempo para Paraná anticipa una semana con mañanas frías y tardes templadas, sin probabilidades de precipitaciones. Para este martes, el Servicio Meteorológico Nacional prevé una temperatura máxima de 21 grados y una mínima de 7, con cielo parcialmente nublado y vientos leves.

En tanto, para el miércoles se anuncia un leve descenso de la temperatura, con una máxima de 20 grados y mínima de 8. Hacia el jueves y viernes las condiciones se mantendrían estables, con registros térmicos que oscilarían entre los 9 y 20 grados. Además, el organismo nacional indicó que durante el fin de semana regresarían las jornadas más frescas y ventosas, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora el domingo.